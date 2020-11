Movida fecha parceria exclusiva para oferecer o elétrico Nissan Leaf

A Movida e a Nissan anunciaram nesta quinta-feira, 5, uma parceria para a locadora oferecer em sua frota o modelo 100% elétrico Leaf, em caráter exclusivo, até o final de 2021.

O Leaf é líder global em vendas no segmento e é comercializado em mais de 50 países. Foi um dos primeiros modelos 100% elétricos a ser produzidos em larga escala no mundo.

O Leaf tem 149 cv de potência e autonomia de 389 quilômetros, no ciclo europeu, e 240 quilômetros no ciclo americano. O modelo ainda conta com conjunto de tecnologias que ajudam o motorista a monitorar o movimento em torno do veículo, a responder a ações inesperadas e a se proteger.

“Fomos pioneiros no setor ao criar a categoria de carros premium para locação em 2017, uma demanda que hoje cresce em todo o mercado. Agora inovamos mais uma vez, com a oferta de veículos elétricos”, diz Renato Franklin, presidente da Movida, em comunicado.

Segundo o executivo, o modelo estará disponível nas lojas a partir de novembro, tanto para o cliente pessoa física quanto jurídica, do aluguel eventual até o de longo prazo.

Há cerca de quatro anos, a locadora lançou o Movida Volt em suas lojas, pontos de carregamento e estacionamento de bicicletas elétricas para clientes que alugavam o carro na locadora. Em 2017, trouxe trikkes elétricos para pontos estratégicos da orla do Rio de Janeiro e, no ano seguinte, fechou uma parceria com a startup EMoving, de locação de bicicletas elétricas.

Ainda no início deste ano, implantou o tuk tuk elétrico em Vitória, no Espírito Santo.

“Esta parceria marca um novo passo em nosso projeto de eletrificação no Brasil. Como a melhor maneira de entender e desmistificar o uso do carro elétrico é usando no dia a dia, mais brasileiros poderão agora experimentar o Leaf”, afirma Marco Silva, presidente da Nissan do Brasil.

A corrida pelo carro do futuro — elétrico, autônomo e altamente conectado — tem resultado em inúmeros projetos por parte das montadoras, desde internos até parcerias entre grandes marcas.

A Nissan tem um plano global de lançamento de 12 novos modelos em 18 meses e prevê que as vendas de elétricos da marca superem 1 milhão de unidades anuais até o fim do ano fiscal de 2023 no mundo. Paralelamente, a empresa também pretende lançar tecnologias de condução autônoma.

Do lado da Movida, a empresa vem adotando medidas para superar a crise gerada pela pandemia e para se diferenciar em um mercado que está se consolidando. Recentemente, Unidas e Localiza anunciaram a união de seus negócios, o que deve trazer impactos significativos em toda a cadeia.