Um ano da morte da rainha Elizabeth II: Heinz e outras marcas mudaram rótulos de produtos; entenda

A multinacional Heinz precisou alterar o rótulo dos ketchups no Reino Unido após a morte da rainha Elizabeth II. A morte da rainha britênica mais longeva da história completa um ano nesta sexta-feira, 8.

De acordo com o Mirror, a mudança será feita por conta do Royal Warrant, documento que permite que uma empresa use o brasão real em seus produtos em troca do fornecimento de bens e serviços à realeza britânica.

Entenda o motivo da mudança

No trono há 70 anos, a rainha usava um brasão com o leão da Inglaterra, o unicórnio da Escócia e um escudo dividido em quatro quartos acompanhado pelas palavras "por compromisso para Sua Majestade, a Rainha".