Morre Xandy Negrão, fundador da Medley e ex-piloto de Stock Car

O empresário Alexandre Negrão, conhecido como Xandy Negrão, faleceu nesta quarta-feira, 24, aos 70 anos, em Campinas, São Paulo. Fundador da farmacêutica Medley, uma das maiores fabricantes de genéricos, Negrão ficou conhecido no país também por sua atuação como piloto da Stock Car.

De acordo com a Setec, empresa responsável pelo serviço funerário da cidade, a família de Negrão comunicou o óbito e declarou que o empresário morreu em casa. A causa do falecimento não foi informada.

Em sua trajetória como empresário, o executivo criou a Medley, empresa vendida para o grupo francês Sanofi em 2009 por uma quantia de US$ 664 milhões. Um ano depois, ele fundou a Aeris, fabricante de pás de energia eólica no estado do Ceará.

A empresa abriu o capital em 2021, em oferta que movimentou R$ 1,13 bilhão. No mesmo ano, Negrão compartilhou com a EXAME o seu olhar sobre o futuro do negócio dentro do contexto das práticas ESG.

Além da Aeris, o executivo também mantinha a fazenda Conforto, conhecida como uma das maiores em convinamento de gado no país.

A família Negrão, que tinha em Alexandre o patriarca, é uma das mais ricas do país. No último levantamento de bilionários brasileiros da Forbes, divulgado em dezembro de 2022, a família aparece na 126ª posição, com uma fortuna estimada em R$ 2,68 bilhões.

Em homenagem ao ex-piloto, a Stock Car fez um post em que recorda as participações de Negrão na competição automotiva. Na publicação, a organização diz que ele "faleceu após uma longa e dolorosa batalha contra um câncer".