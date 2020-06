Morre Nevaldo Rocha, fundador do grupo Guararapes, da Riachuelo

O empresário Nevaldo Rocha, fundador e presidente do grupo dono da Riachuelo, morreu na noite dessa quarta-feira, 17. Ele tinha 91 anos e estava em casa, em Natal. Nevaldo deixa três filhos, Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Élvio Rocha, 11 netos e 9 bisnetos. O corpo será velado, numa cerimônia fechada para a família. O enterro será em São Paulo.

Fundador do grupo Guararapes, o empresário nasceu no interior do Rio Grande do Norte em 1928 e abriu a primeira loja na década de 1940, em Natal.

Inicialmente a loja se chamava A Capital, com o irmão Newton Rocha como sócio, e em 1956 mudou o nome do grupo para Guararapes. Com duas fábricas e seis lojas, Nevaldo comprou as lojas Riachuelo em 1979 e expandiu o grupo para o varejo têxtil e a região sudeste.

Hoje, o grupo conta com 323 lojas da Riachuelo e a divisão Financeira Midway. A companhia tem três centros de distribuição, em Guarulhos, Natal e Manaus, um Contact Center, a Transportadora Casa Verde, o shopping Midway Mall, também no Rio Grande do Norte, e dois teatros Riachuelo, na capital potiguar e no Rio de Janeiro.

No primeiro trimestre, a receita líquida do grupo de varejo de moda foi de 1,6 bilhão de reais, praticamente estável em relação ao ano anterior. O prejuízo líquido foi de 47,5 milhões de reais.

No período de 4 a 12 de abril, a Riachuelo registrou aumento de 124% nas vendas do comércio eletrônico, além do crescimento de 56% no tráfego do site, em comparação ao mesmo período do ano passado.