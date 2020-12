Morre fundador do Rei do Mate, Kalil Antonio Nasraui, aos 87

Kalil Antonio Nasraui, fundador e presidente da rede Rei do Mate, morreu hoje, 17, aos 87 anos. Em comunicado enviado à imprensa, a família diz que “Kalil deixa não só uma empresa próspera e querida pelos colaboradores assim como por toda nossa rede de franqueados, parceiros e fornecedores, mas um grande legado”. Confira a nota de pesar completa abaixo.

Criada na década de 1970, a primeira unidade da rede de lanchonetes foi inaugurada no centro de São Paulo, próxima ao famoso cruzamento das avenidas Ipiranga e São João. Filho de imigrante sírio com uma brasileira, Kalil criou uma lanchonete com proposta de vender mate gelado, mate com leite em pó e com alguns sabores de frutas.

A entrada da segunda geração da família na empresa, em 1991, estruturou o negócio para que ele fosse multiplicado como franquia. A primeira franquia foi inaugurada em 1992.

Atualmente, o CEO é filho de Kalil, Antonio Carlos Nasraui. São cerca de 300 lojas em mais de 80 cidades pelo Brasil.

Nota de falecimento

É com grande pesar e imensa tristeza que a família Rei do Mate se despede do Sr. Kalil Antonio Nasraui. Nosso fundador e presidente faleceu hoje, 17 de dezembro, em São Paulo, depois de uma longa batalha. Como sempre, foi um grande guerreiro e um exemplo de coragem, determinação, honestidade e amor, atributos que marcaram toda a sua vida. Aos 87 anos, Kalil deixa não só uma empresa próspera e querida pelos colaboradores assim como por toda nossa rede de franqueados, parceiros e fornecedores, mas um grande legado.

Hoje é um dia de despedida, mas nunca de perpetuar a tristeza, já que Kalil era genuinamente alegre. Otimista, trazia sempre um sorriso no rosto, era amável e exercia como ninguém a humildade. Sabemos que é desta forma que ele quer ver uma das suas maiores paixões, a rede Rei do Mate, seguir sua trajetória de sucesso.

Vamos nos lembrar de sua história de homem de negócios, empreendedor, visionário e acima de tudo de um grande ser humano e nos inspirar para os negócios e para a vida. São tantas as lições que ele nos deixou que certamente nos motivarão a sermos melhores e maiores a cada dia.