Morre Bob Falkenburg, Hall da Fama do tênis e criador da lanchonete Bob's

Figura história no esporte e nos negócios, o ex-tenista e empresário Bob Falkenburg morreu na última quinta-feira, aos 95 anos. Campeão de Wimbledon em 1948 e fundador da lanchonete brasileira Bob's, o norte-americano estava em sua casa, em Santa Ynez, na Califórnia. A informação foi confirmada por sua filha Claudia, que afirmou que o falecimento se deu por causas naturais.

De família ligada à engenharia e ao esporte amador, Falkenburg foi um dos nomes mais proeminentes da modalidade em sua geração. Aos 17 anos, já era top 10 do esporte. Além de ter vencido o prestigiado Grand Slam britânico no fim da década de 40, num confronto épico contra o australiano John Bromwich — salvou três match points —, venceu também nas duplas, ao lado de Jack Kramer, no ano anterior. Foi introduzido ao Hall da Fama do tênis em 1974.

Já na década de 40, Falkenburg, que já havia morado em São Paulo e estudado no colégio Mackenzie ao lado da irmão, a atriz Jinx Falkenburg, reforçou sua conexão com o Brasil. Casou-se com a brasileira Lourdes Mayrink Veiga Machado em 1947, que conheceu em uma de suas vindas ao país, e disputou seu último Grand Slam em 1955, quando se mudou definitivamente. Por aqui, o tenista já havia representado as cores brasileiras por duas vezes na Copa Davis, em 1954 e 1955.

Mas sua passagem pelo Brasil ficou marcada pela fundação da cadeia de fast food Bob's. Tendência nos Estados Unidos, o tenista notou a ausência de estabelecimentos desse tipo no Brasil e se irritou com a falta de opções para comer hambúrguer e milk shake. Após conversar com um amigo que ja empreendia na área de alimentação, decidiu fundar a sua própria franquia, que ganhou seu nome.

A primeira loja foi inaugurada em 1952, em Copacabana, e outras foram abertas nos anos seguintes. Mas o envolvimento do fundador acabou nos anos 70, quando ele e a esposa decidiram se mudar para a Califórnia. O Bob's, hoje uma das principais redes de fast food do Brasil, foi vendido à Nestlé/Libby em 1974 e hoje tem mais de mil de lojas no Brasil e na América do Sul.