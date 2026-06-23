Montadora chinesa avança no plano de fabricação de carros em Goiás e fecha parceria com a 99

Em meio à disputa entre montadoras chinesas pelo mercado brasileiro (que já levou BYD, GWM e Omoda & Jaecoo a anunciarem investimentos e produção local) a GAC deu mais um passo em sua estratégia de longo prazo no país. A montadora chinesa protocolou o pedido de habilitação no Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), iniciativa do governo federal voltada ao fortalecimento da indústria automotiva nacional, e anunciou novas parcerias para acelerar a produção local e a infraestrutura de recarga de veículos elétricos.

"A habilitação da GAC no Mover reforça nossa aposta no Brasil, que é ir além da produção de veículos. Estamos investindo no desenvolvimento local de engenharia, na criação de um Centro de P&D e na adaptação de tecnologias estratégicas para o mercado nacional, como sistemas Flex e soluções de eletrificação avançada. Com o Mover, vamos acelerar a operação brasileira, fortalecer a cadeia de fornecedores locais, gerar empregos qualificados e consolidar o Brasil como um dos principais polos da estratégia global de crescimento da GAC", afirma Alex Zhou, CEO da GAC Brasil.

A companhia mantém os planos de iniciar a fabricação de veículos em Catalão (GO) em 2027, em parceria com a HPE Automotores, fabricante brasileira responsável pela produção de veículos Mitsubishi e Suzuki no país desde 1998. O projeto faz parte do plano de investimento de US$ 1,3 bilhão previsto pela montadora até 2030.

A futura unidade terá capacidade anual de até 50 mil veículos e permitirá à GAC se tornar a primeira fabricante chinesa a estabelecer no Brasil uma linha completa de produção para veículos a combustão, híbridos e elétricos.

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Produção em Goiás começa em 2027

A produção industrial de Catalão combinará componentes nacionais e importados, com investimentos em infraestrutura, qualificação técnica e desenvolvimento de fornecedores locais.

"Nossa cooperação com a HPE Automotores combinará a expertise de manufatura local com a tecnologia global da GAC para entregar veículos cada vez mais alinhados à mobilidade verde e às necessidades dos consumidores brasileiros", afirma Lu Guojie, vice-presidente da GAC International.

Para Mauro Correia, CEO da HPE Automotores, a parceria abre uma nova fase para a indústria automotiva nacional.

"A HPE é uma empresa de capital 100% nacional que produz veículos em solo brasileiro há mais de 25 anos. A parceria com a GAC abre um novo e importante capítulo da nossa história, trazendo ainda mais benefícios para o Brasil, especialmente para a região de Catalão", diz.

Fábrica da GAC em Goiás: O projeto da montadora chinesa no Brasil faz parte do plano de investimento de US$ 1,3 bilhão previsto até 2030 (GAC /Divulgação)

Centro de pesquisa será um dos únicos fora da China

Além da produção local, a montadora prepara a criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Brasil, que contará com engenheiros brasileiros.

Com isso, o país passará a abrigar um dos 2 centros de pesquisa da companhia fora da China (o outro está na Europa). Entre os projetos em estudo estão motores flex e a tecnologia REEV (Range-Extended Electric Vehicle), que combina tração elétrica com um gerador auxiliar a combustão para ampliar a autonomia dos veículos.

Em entrevista à EXAME, Zhang Fan, vice-presidente global de Pesquisa e Desenvolvimento da GAC, afirmou em 2024 à EXAME que a companhia já investiu 50 bilhões de yuans (cerca de R$ 25 bilhões) em inovação desde a criação do centro de pesquisa da empresa, em 2006. Ao longo desse período, foram registrados mais de 19 mil pedidos de patentes.

No Brasil, o executivo afirmou que a companhia destinará R$ 120 milhões para iniciativas de pesquisa e desenvolvimento.

"O Brasil tem um grande potencial pelo tamanho do seu mercado e pela diversidade de consumidores, e queremos contribuir com inovação e tecnologia de ponta", afirma Zhang Fan.

Parceria com 99 e GreenV prevê 242 pontos de recarga

Além da industrialização, a GAC anunciou uma parceria com a GreenV e a 99 para acelerar a expansão da infraestrutura de recarga para veículos elétricos no país.

A iniciativa marca a primeira ação conjunta entre a montadora e a plataforma de mobilidade desde a entrada da GAC na Aliança pela Mobilidade Sustentável, coalizão formada por 31 empresas que defendem a aceleração da transição energética no Brasil.

A GAC será responsável pelo fornecimento dos carregadores rápidos, enquanto a GreenV fará investimentos e ficará responsável pela operação da infraestrutura. Já a 99 oferecerá aos motoristas parceiros condições diferenciadas para utilização dos pontos de recarga por meio do aplicativo.

"Além da expansão da infraestrutura, o projeto contempla benefícios para motoristas parceiros e modelos de cooperação com investidores, contribuindo para ampliar o acesso à mobilidade elétrica e reduzir barreiras à adoção dos veículos eletrificados", afirma CEO da GAC Brasil.

Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o Brasil já conta com 21.060 pontos públicos e semipúblicos de carregamento, mas a expansão da frota eletrificada precisa avançar.

"A eletrificação exige muito mais do que veículos. É fundamental construir um ecossistema robusto, capaz de oferecer conveniência, confiabilidade e acesso à infraestrutura de recarga. Este acordo com a 99 representa um passo importante nessa direção", afirma Luis Fernando Guidorzi, diretor de Marketing e Comunicação da GAC Brasil.

A expectativa é implantar uma rede de 242 pontos de recarga rápida até 2030, distribuídos entre concessionárias da marca e hubs estrategicamente localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

"A eletrificação no Brasil não é apenas sobre oferecer carregadores, é sobre construir um ecossistema viável e escalável, com parcerias estratégicas, investimento, tecnologia e operação de excelência", afirma Junior Miranda, CEO e cofundador da GreenV.

Brasil ganha importância estratégica

A GAC está presente em mais de 100 países e em 2024 produziu 1,9 milhão de veículos e vendeu 2 milhões de unidades, das quais 455 mil eram modelos eletrificados.

Desde sua chegada ao Brasil, a companhia lançou cinco modelos, inaugurou um centro de distribuição de peças em Cajamar (SP), iniciou a expansão da rede de concessionárias e firmou parcerias com instituições como Inmetro, Unicamp, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

"O Brasil reúne todas as condições para se tornar um dos principais polos de desenvolvimento de mobilidade do mundo. Nosso compromisso é construir uma presença sólida no país, investindo em indústria, inovação e soluções que atendam às necessidades dos consumidores brasileiros. A GAC se torna não apenas uma empresa presente no Brasil, mas uma empresa que cresce junto com o Brasil", afirma Zhou.

1 /11 Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos da Aion na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (_MG_8339)

2 /11 Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos da Aion na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (_MG_8328)

3 /11 Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos da Aion na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (_MG_8325)

4 /11 Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos da Aion na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (_MG_8323)

5 /11 Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos da Aion na cidade de Guangzhou, na China (_MG_8307)

6 /11 Isabela Rovaroto, reporter exame em entrevista na china na fabrica da GAC Motors (Foto: Leandro FonsecaData: outubro 2025)

7 /11 HAIGANG WEI = GAC MOTOR Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (HAIGANG WEI = GAC MOTORFoto: Leandro FonsecaData: outubro 2025)

8 /11 Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (IMG_8348)

9 /11 Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (IMG_8367)

10 /11 Sede da Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (IMG_8366)

11/11 Carro voador na Sede da Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (IMG_8368)

O movimento da GAC reforça que a disputa entre as montadoras chinesas no Brasil deixou de ser apenas uma guerra de importação e passou a ser uma corrida por produção, tecnologia e infraestrutura. BYD, GWM e Omoda & Jaecoo já estão na pista. A questão agora é saber quem conseguirá transformar investimentos bilionários em escala e participação de mercado em um país onde a eletrificação ainda engatinha, mas onde o potencial de crescimento continua atraindo novos competidores.