Montadora chinesa avalia compra da fábrica da Daimler no Brasil

A montadora chinesa Great Wall Motor considera adquirir uma das fábricas da Daimler no Brasil como parte da expansão internacional, de acordo com pessoas familiarizado com o assunto.

As duas empresas estão em negociações sobre o potencial negócio, que pode envolver várias centenas de milhões de dólares, segundo as fontes, que pediram anonimato porque o assunto é particular.

As deliberações estão em andamento e as partes podem optar por não fazer o acordo, acrescentaram as pessoas. Um representante da Great Wall não pôde fazer comentário imediato. Uma porta-voz da Daimler informou que a companhia continua explorando diferentes opções para a fábrica, mas não quis elaborar.

Em dezembro, a montadora alemã anunciou que abandonaria a produção de automóveis no Brasil, citando as difíceis condições do mercado. A fábrica em Iracemápolis, interior paulista, foi inaugurada em 2016 para produzir o sedã Mercedes-Benz Classe C e o crossover GLA. A empresa destinou mais de R$ 600 milhões em investimentos à unidade, que tinha capacidade de produção anual de 20.000 veículos. As operações da Daimler no Brasil atualmente incluem ônibus, caminhões e teste de veículos.

A Great Wall já adquiriu diversas fábricas nos últimos dois anos. No ano passado, anunciou a compra de instalações da General Motors na Índia e Tailândia.

O negócio em potencial está sendo discutido em um momento em que a Great Wall enfrenta maior competição no mercado chinês de utilitários esportivos, que é um segmento importante para a montadora. Marcas estrangeiras como Volkswagen e Toyota Motor conquistaram uma fatia maior das vendas de SUVs na China em 2020 do que as empresas nacionais e aparentemente vão ampliar essa liderança, segundo avaliação de Steve Man, analista da Bloomberg Intelligence, publicada em maio.

No ano passado, a Great Wall faturou 285,8 milhões de yuans (US$ 44 milhões) no Chile, que é seu maior mercado na América Latina e sexto maior em nível global, de acordo com o relatório anual da companhia. A operação chilena foi responsável por 2,8% da receita da montadora chinesa em 2020.

Maior acionista da Daimler, o bilionário chinês Li Shufu é também o fundador e presidente da Zhejiang Geely Holding Group. A Great Wall compete com a Geely Automobile Holdings e tem uma parceria na China com a BMW, rival alemã da Daimler.