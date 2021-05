Money Week: aprenda a investir com os maiores nomes do mercado financeiro

Acredite: a melhor ação na qual se pode investir nesse momento está a um clique de distância, não custa nenhum tostão, e ainda pode levar um sortudo a Nova York. Trata-se da Money Week, a maior experiência em 2021 para investidores brasileiros, que acontece entre os dias 24 e 28 de maio de forma gratuita e 100% online.

Dirigida tanto a investidores experientes quanto a quem quer dar os primeiros passos no mercado financeiro, o evento – uma realização de EQI Investimentos, BTG Pactual e TransformaçãoDigital.com – mostrará tudo o que é preciso saber para fazer o dinheiro valer muito mais.

Serão cinco dias de palestras e conversas com mais de 30 protagonistas reconhecidos do mercado, conectados por conteúdos de alto impacto, chats e ferramentas de networking.

As apresentações serão produzidas com tecnologias para live streaming 3D, pioneiras na América Latina. Tudo isso para que os inscritos tenham uma imersão na atmosfera da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), onde são negociados 169 bilhões de dólares todos os dias.

Grandes nomes reunidos

Educação financeira, renda variável, investimentos no exterior e cenário pós-pandemia, num total de 12 trilhas temáticas, serão esmiuçados por nomes como Luis Stuhlberger (um dos gestores de maior sucesso na história do país, à frente do Fundo Verde), que falará sobre as perspectivas para o investidor brasileiro, às 16 horas do dia 24, ao lado de Rogério Xavier (diretor da área de juros da SPX Capital) e Juliano Custodio (CEO da EQI Investimentos).

Na sequência, Pablo Spyer (o “Tourinho”, diretor de operações da EQI Investimentos), desvenda o início da carreira na bolsa de valores. Nos outros dias juntam-se ao time Carlos Wizard (empresário e fundador da Wizard Idiomas), Luciana Seabra (planejadora financeira, CEO e fundadora da casa de análise Spiti), Nina Silva (sócia-fundadora do movimento Black Money) e Tiago Reis (sócio-fundador da Suno, especializada em investimentos de longo prazo), entre muitos outros. Serão 65 nomes ao todo.

Ao participar da Money Week e indicar o evento ao maior número de amigos, o participante pode ter acesso liberado a plataformas de conhecimento focadas em investimentos, recomendações de ações e relatórios regulares para turbinar sua carteira de ativos.

De quebra, os inscritos concorrem a uma visita à NYSE acompanhado de Juliano Custodio, CEO da EQI Investimentos, com passagens de ida e volta para Nova York pagas – e com direito a circular livremente por Wall Street, Times Square e Central Park.

