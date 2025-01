Missão (quase) impossível: ele fez o americano gostar de cerveja sem álcool. E já captou R$ 1,3 bi

Nos Estados Unidos, cerveja sem álcool sempre teve fama de bebida sem graça. Uma opção relegada a quem não queria ou não podia beber, mas sem apelo para quem gostava de uma boa cerveja.

Fazer o americano médio escolher uma dessas parecia algo fora da realidade – quase como tentar vender sushi em churrascarias do Texas. Foi exatamente essa missão que o empreendedor Bill Shufelt abraçou.

Em 2017, Shufelt largou uma carreira promissora no fundo de hedge Point72 Asset Management para criar a Athletic Brewing Co., uma marca de cervejas sem álcool que prometia quebrar preconceitos e conquistar até os mais céticos. Ao lado do mestre cervejeiro John Walker, investiu as economias pessoais para criar uma cerveja artesanal capaz de reproduzir a experiência de uma IPA, cerveja dourada ou preta, mas sem álcool.

O resultado foi revolucionário.

Em 2024, a Athletic Brewing domina 55% do mercado de cervejas artesanais sem álcool nos Estados Unidos e já captou algo como 1,3 bilhão de reais (223 bilhões de dólares) em investimentos.

Além disso, a empresa se expandiu para mercados internacionais como Canadá, Reino Unido e Austrália, e seus produtos são vendidos em 40 estados americanos.

“Queríamos criar algo que realmente quebrasse o estigma e mostrasse que não é preciso álcool para ter uma cerveja de verdade”, afirma Shufelt.

Como tudo começou

A ideia de Shufelt nasceu da própria experiência pessoal. Após sentir o impacto do álcool em sua rotina de trabalho e bem-estar, ele decidiu parar de beber. O problema era que as opções sem álcool no mercado não agradavam ao paladar.

“Passei a me questionar por que não existia algo melhor", ele diz. "A resposta era sempre a mesma: ninguém acreditava que dava para fazer”.

Ele e Walker passaram dois anos desenvolvendo um plano de negócios focado na produção interna e controle de qualidade. O modelo vertical – no qual toda a fabricação é feita dentro da própria empresa – ajudaria a garantir o sabor e a consistência dos produtos, mas representava custos elevados. Para tirar a ideia do papel, enfrentaram 120 reuniões até conseguir 2,95 milhões de dólares (algo perto deem um investimento inicial.

“No papel, parecia que tínhamos tudo planejado. Mas descobrimos que tudo custa o dobro e leva o dobro do tempo”, diz Shufelt.

De desconhecida a fenômeno de vendas

A Athletic Brewing começou a operar em 2018, e o mercado reagiu rápido. Em apenas seis meses, as vendas dispararam. O crescimento acelerado foi impulsionado por uma estratégia de marketing agressiva, um canal direto ao consumidor e parcerias estratégicas. Em 2020, o faturamento cresceu 500% em comparação ao ano anterior.

A expansão da capacidade de produção foi essencial. A aquisição de uma cervejaria em San Diego por 7,5 milhões de dólares ajudou a empresa a atender à demanda crescente. “Fizemos questão de manter tudo dentro de casa. Isso nos permitiu controlar cada detalhe e garantir que a qualidade nunca fosse comprometida”, explica.

Investidores de peso e marketing inovador

Com o sucesso, vieram os investidores. Em 2022, a gigante Keurig Dr Pepper investiu 50 milhões de dólares na empresa, assumindo uma participação minoritária. O apoio de celebridades como JJ Watt, Naomi Osaka e David Chang ajudou a quebrar preconceitos sobre cervejas sem álcool e ampliar o alcance da marca.

“As pessoas veem esses nomes consumindo nossos produtos e isso muda a percepção. É como se disséssemos: ‘Sim, você pode ser cool e tomar cerveja sem álcool’”, brinca Shufelt.

Além de revolucionar o mercado, a Athletic Brewing tem um forte compromisso com a sustentabilidade. A empresa doa 2% de todas as vendas para iniciativas ambientais por meio do programa Two for the Trails.

“Queremos ir além do negócio. Nosso objetivo é deixar um impacto positivo tanto para os consumidores quanto para o meio ambiente”, afirma o fundador.

O futuro da Athletic Brewing

Agora, com mais de 300 funcionários e um faturamento anual de 90 milhões de dólares, a Athletic Brewing se prepara para seu próximo grande salto. A construção de uma terceira cervejaria será o foco principal agora, enquanto a empresa busca consolidar sua liderança no mercado de cervejas sem álcool e expandir sua presença global.

“Ainda temos muito trabalho pela frente. O mercado está apenas começando, mas acredito que estamos mostrando que essa categoria tem um potencial enorme”, conclui Shufelt.