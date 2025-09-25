Negócios

Minha Quitandinha e Onii anunciam fusão e criam rede com 750 mercadinhos autônomos

Fusão fortalece operação tecnológica, amplia presença internacional e consolida rede como uma das maiores do varejo autônomo no Brasil

Minha Quitandinha e Onii: foco da nova companhia é atender diferentes perfis de consumidores (divulgação/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09h15.

O mercado de minimercados autônomos acaba de ganhar uma nova gigante. As redes Minha Quitandinha, com 400 unidades, e Onii, com 350 unidades, anunciaram a fusão de suas operações, formando um grupo que soma 750 pontos de venda em operação.

A união, em um setor cada vez mais impulsionado pela conveniência e pela tecnologia, posiciona a empresa como uma das principais referências do varejo autônomo no país.

Sob a marca Minha Quitandinha, a nova estrutura será dividida em duas frentes: a rede catarinense assume a operação e expansão das unidades, enquanto a Onii concentra esforços no desenvolvimento tecnológico, área em que já é uma das líderes em softwares para o segmento.

De acordo com o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, a Minha Quitandinha registrou receita líquida operacional de R$ 4,37 milhões em 2024, alta de 65% sobre o ano anterior.

A nova companhia manterá sedes em São Carlos (SP), onde a Onii foi fundada, e em Balneário Camboriú (SC), berço da Minha Quitandinha.

O foco da nova companhia é atender diferentes perfis de consumidores em modelos adaptáveis a cada necessidade: de lojas de rua a condomínios, passando por indústrias, hotéis e empresas.

“Não somos apenas uma rede de minimercados autônomos. O nosso propósito é realizar o sonho do brasileiro que deseja empreender com segurança, apoio e a certeza de que não estará sozinho”, afirma Guilherme Mauri, CEO e sócio-fundador da Minha Quitandinha.

As duas empresas já mantinham parceria desde 2020, com contratos comerciais e troca de conhecimento. Agora, com a integração formal, a expectativa é acelerar projetos de expansão no Brasil e no exterior — a rede já está presente em Dubai e Portugal.

O potencial de crescimento é significativo. O Brasil tem mais de 1 milhão de condomínios, que representam um universo estimado de 15 mil lojas autônomas em potencial.

Benefícios para franqueados

Para os empreendedores, a fusão promete ampliar vantagens competitivas, com maior poder de negociação junto à indústria, acesso a novas parcerias e suporte técnico aprimorado.

“Os grandes beneficiados desta fusão serão os próprios empreendedores”, diz Mauri.

Além disso, a união dos times de tecnologia das duas empresas, que agora somam 20 profissionais, fortalece a evolução da plataforma QPay. O sistema permite que consumidores concluam uma compra em menos de 19 segundos e facilita a gestão do inventário em tempo real.

“A tecnologia transforma a complexidade em facilidade e lucratividade. Onii seguirá atuando como empresa de tecnologia, desenvolvendo soluções para que o franqueado tenha controle total do negócio de forma descomplicada”, diz Victor Bermudes, CEO e fundador da Onii.

