Mineiro movimenta R$ 344 milhões em negócio que ajuda a melhorar o Brasil

Transformar a gestão de serviços públicos em um modelo replicável é o próximo passo da Missão Sal da Terra.

Com atuação nas áreas de saúde, educação e promoção social, a organização sediada em Uberlândia pretende levar para outros municípios o conhecimento acumulado ao longo de mais de quatro décadas de muito trabalho.

“Queremos mostrar que é possível oferecer serviços públicos de qualidade a partir de uma gestão eficiente, profissional e sustentável”, afirma Arthur Pereira, CEO da Missão Sal da Terra.

Aos 40 anos, natural de Uberlândia, Arthur é formado em engenharia de produção e está na organização desde 2009.

Mas a relação com a Missão começou muito antes de ocupar o cargo de liderança e também tem origem familiar.

Aos 10 anos, ele se mudou com a família para Manchester, no Reino Unido, onde o pai passou a atuar como missionário. Dois anos depois, conciliava a escola com o primeiro trabalho, entregando jornais e ajudando nas despesas da casa.

Aos 15, começou a trabalhar lavando pratos em um restaurante asiático, experiência que despertou o interesse pela culinária.

“Essas vivências moldaram minha relação com trabalho e responsabilidades”, comenta.

Arthur retornou ao Brasil prestes a completar 18 anos. De volta a Uberlândia, iniciou sua trajetória profissional no mercado formal como almoxarife em um canteiro de obras.

Ele também acumula experiências empreendedoras, incluindo a abertura de uma locadora de vídeo e de um restaurante japonês.

Como a Missão Sal da Terra surgiu

A Missão Sal da Terra foi fundada em 1981 por um grupo de 12 jovens, entre eles o pai de Arthur, que realizavam ações de evangelismo por meio da música em praças.

Com o passar dos anos, o grupo entendeu que o propósito podia se traduzir em outros tipos de ações. A convite da prefeitura, a organização passou a fazer a gestão de um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade.

A partir desse trabalho, a atuação foi ampliada para creches, escolas e outros projetos, sempre em parceria com o poder público.

Arthur entrou oficialmente na Missão em 2009, quando começou como coordenador administrativo. Em 2013, ficou responsável pela área de logística e suprimentos, função que ocupou até 2019.

Naquele ano, assumiu o cargo de diretor superintendente de saúde. Em 2021, foi convidado pela diretoria para assumir o cargo de CEO e responder também pelas áreas de educação e promoção social.

Referência em educação, saúde e social

Associação beneficente, filantrópica e sem fins lucrativos, a Missão Sal da Terra conta com cerca de 3.500 colaboradores, sendo aproximadamente 3.000 profissionais na área da saúde, 400 na educação e 100 na social.

A Missão iniciou suas ações na área educacional gerenciando uma creche com 80 crianças. Hoje, realiza a gestão de oito centros educacionais que atendem mais de 1.500 crianças, de 4 meses a 5 anos.

Com um calendário de 200 dias letivos, a instituição oferece seis refeições diárias, totalizando cerca de 1,8 milhão de refeições por ano.

A atuação na área da saúde teve início em 2007 com a gestão de uma Unidade de Atendimento Integrado. Desde então, aumentou o trabalho para 52 unidades de saúde, com 74 equipes de atendimento, abrangendo a Atenção Primária, Secundária, Rede de Atenção, além de unidades especializadas.

Por fim, no âmbito social, gerencia quatro projetos, incluindo o Acolhimento Institucional para adolescentes afastados de suas famílias por decisão judicial, o Família Acolhedora, o Apadrinhamento e um projeto voltado à arte e ao esporte em comunidades periféricas. Essas iniciativas atendem mais de 700 crianças e adolescentes.

Além disso, em abril de 2022, a Missão foi a primeira rede de saúde pública da América Latina a conquistar a acreditação Qmentum International Diamond, que reconhece padrões internacionais de qualidade no atendimento.

Atualmente, 32 das 52 unidades de saúde sob sua gestão possuem essa certificação.

Para se ter uma ideia, apenas em 2024, a instituição atendeu mais de 392 mil pessoas, reafirmando seu papel no Sistema Único de Saúde (SUS) de Uberlândia.

Eficiência na gestão

A atuação da Missão ocorre por meio de parcerias com o poder público. Como organização social sem fins lucrativos, executa a gestão dos serviços a partir de contratos, seguindo diretrizes e políticas públicas definidas pelo município.

Nesse arranjo, cabe ao poder público estabelecer as necessidades e objetivos. Já a organização assume a responsabilidade pela execução, gestão de pessoas, processos e indicadores de desempenho.

Mesmo sendo uma instituição confessional, baseada em princípios cristãos, a Missão não restringe a contratação ou a atuação de profissionais por critérios religiosos, mas pelo alinhamento de propósito e pela valorização das pessoas.

Ele acrescenta que alguns fundadores seguem participando do trabalho da Missão, como seu pai, que hoje integra o conselho de administração.

Planos de crescimento nacional

A Missão Sal da Terra entrou no ranking Exame Negócios em Expansão 2025 na categoria de empresas com receita operacional líquida entre 300 milhões de reais e 600 milhões de reais. Em 2024, a organização faturou 344,8 milhões de reais, alta de 42% em relação a 2023.

Após dois anos de crescimento, 2025 foi encarado como um período de ajustes internos e fortalecimento estrutural.

A prioridade passou a ser a consolidação de processos, sistemas e práticas de gestão, criando uma base sólida para um novo ciclo de expansão.

Para os próximos anos, diz Arthur, a estratégia envolve transformar todo o trabalho em um modelo aplicável a outros lugares.

Segundo o CEO, isso pode ocorrer por meio da atuação direta da Missão ou da capacitação de outras organizações.

“Se conseguimos entregar resultados consistentes em Uberlândia, faz sentido compartilhar esse caminho”, diz.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.