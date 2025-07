Milionária antes dos 30? Ela tem salário de seis dígitos e revela estratégia para ser bem remunerado

Kennie Bukky, uma jovem profissional com menos de 30 anos, alcançou um feito impressionante em 2024: um salário de mais de US$ 130 mil.

Essa conquista não foi acidental, mas fruto de decisões estratégicas e do investimento em uma habilidade específica: as financeiras corporativas . As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

EXAME e Saint Paul liberam aulas introdutórias sobre Finanças Corporativas, que dão direito a certificado de conclusão; garanta uma vaga

Como ela conquistou esse salário?

Quando Bukky se formou em Ciências Forenses, em 2017, percebeu que os salários oferecidos em sua área eram insuficientes para alcançar a estabilidade financeira desejada.

Essa percepção a motivou a buscar novas oportunidades de trabalho. "Sempre me preocupei com dinheiro", disse Bukky. "Entendi que era essencial buscar carreiras de alto valor para mitigar isso."

Foi na área de finanças corporativas que ela enxergou o maior potencial de retorno. Com essa clareza, Bukky direcionou seus esforços para se tornar uma profissional de compliance – uma área que demanda sólidos e profundos conhecimentos de números, planilhas e resultados.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Trabalhando em empresas como KPMG e Visa, ela rapidamente ampliou suas habilidades e acumulou experiência em funções críticas, como análise de riscos e conformidade regulatória, essenciais para organizações globais.

O papel das finanças na transformação de carreira

Uma das decisões mais importantes de Bukky foi investir em educação financeira e habilidades que aumentassem seu valor no mercado de trabalho.

Desde o início, ela se destacou por buscar papeis que oferecessem progressões salariais significativas. Quando trabalhava como analista de integração no RBS, ela decidiu que não aceitaria uma progressão salarial linear de 3% ao ano.

Ao invés disso, Bukky visou posições mais sêniores, investindo em conhecimento técnico e em sua capacidade de negociar melhores pacotes salariais. "Eu queria um grande salto", explicou. "Isso significava me preparar para cargos mais avançados e aprender a me vender com confiança para essas posições."

Habilidades de alto valor: um ativo essencial

Bukky defende que habilidades de alto valor, como domínio das finanças corporativas, são o ativo mais importante para quem deseja transformar sua carreira e atingir novos patamares financeiros.

Para isso, ela utilizou uma combinação de autoestudo, recursos online e cursos especializados que a ajudaram a expandir sua qualificação técnica e fortalecer sua compreensão do setor financeiro.

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como controlar as finanças

“Investir em si mesmo pode oferecer um retorno sobre o investimento mais alto do que qualquer mercado de ações", afirmou.

Participe de treinamento em finanças corporativas

A EXAME, junto com a Saint Paul Escola de Negócios, apresentam uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS