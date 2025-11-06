Milhares de dólares em minutos: jovem transformou um negócio de meias em empresa de sete dígitos

Leila Quraishi, aos 27 anos, provou que é possível transformar uma ideia simples em um negócio de milhões com o foco e a estratégia corretos. Sua marca de meias, Nudesox, começou como um projeto paralelo quando ela ainda estava no último ano do ensino médio.

Hoje, a empresa está projetada para faturar sete dígitos em 2026, com mais de 30.000 pares de meias vendidos em seus canais de distribuição.

Ao contrário do que muitos pensam, Quraishi não começou com capital de risco ou grandes investimentos. Em vez disso, ela usou autofinanciamento e reinvestiu cada dólar que ganhava para fazer seu negócio crescer. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

A ideia que transformou a vida de Leila é ter conforto e estilo para todos

A ideia por trás da Nudesox surgiu em 2015, quando Leila, com 18 anos, percebeu uma lacuna no mercado de meias.

Ela queria uma meia invisível que fosse confortável, oferecesse suporte e, ao mesmo tempo, fosse acessível para todos. "Por que ninguém criou meias esportivas em tons de pele?", ela se perguntou, ao perceber que as meias disponíveis no mercado não atendiam às suas necessidades de conforto e estilo.

Com US$ 10.000 de sua poupança, Leila comprou o domínio da marca, registrou a empresa e iniciou sua jornada.

Ao longo de dois anos, enfrentou dificuldades para encontrar um fabricante que entendesse o conceito de suas meias, mas nunca desistiu.

Em vez disso, aprimorou sua pesquisa, construiu relacionamentos com influenciadores e utilizou sua rede de contatos para dar visibilidade à marca.

O papel do reinvestimento e da autofinanciação no sucesso da Nudesox

Leila sabia que o crescimento da Nudesox não seria imediato. Ela teve que investir de maneira estratégica e usar suas próprias economias para financiar cada etapa do negócio.

No início, ela focou em criar uma presença digital forte, utilizando redes sociais e parcerias com influenciadores para divulgar seus produtos. Esse marketing de guerrilha ajudou a marca a se destacar, sem a necessidade de grandes orçamentos publicitários.

Em vez de procurar por investidores externos, Leila reinvestiu todo o lucro que obteve com as vendas da Nudesox para expandir seu portfólio de produtos e melhorar a qualidade do serviço.

Ela também se manteve autossuficiente, o que permitiu à Nudesox crescer de maneira orgânica e sustentável.

A chave para o crescimento: aprender com o mercado e ouvir os clientes

Uma das chaves para o sucesso da Nudesox foi a disposição de Leila em aprender com o mercado e com seus próprios erros. Ela sabia que, para crescer, precisava ouvir seus clientes, entender o que eles queriam e ajustar seus produtos e estratégias conforme necessário.

A marca, que inicialmente teve dificuldades de produção, começou a se destacar depois que Leila ajustou o design das meias e garantiu que atendiam a uma demanda real de conforto e praticidade.

Leila também usou KPIs (indicadores-chave de desempenho) para medir o sucesso das suas campanhas de marketing e otimizar seus processos. Com isso, conseguiu focar em canais de vendas de alto retorno, como a TV ao vivo, onde suas meias foram apresentadas na QVC.

Durante seu primeiro programa, Leila vendeu mais de 500 pares de meias por minuto, uma prova do apelo do seu produto e da eficácia da estratégia de distribuição.

