Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

'Mil opções não ajudam o cliente a decidir': loja de noivas passa por choque de gestão

Na Noiva no Civil, excesso de variedade pode aumentar ansiedade e travar compras; assista ao 'Choque de Gestão' com Monique Evelle

Vanessa Lucian, do Noiva no Civil: empreendedora contou com ajuda de Monique Evelle para evoluir negócio (Leandro Fonseca /Exame)

Vanessa Lucian, do Noiva no Civil: empreendedora contou com ajuda de Monique Evelle para evoluir negócio (Leandro Fonseca /Exame)

Daniel Giussani, Isabela Rovaroto e Isadora Aires

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20h26.

Tudo sobreChoque de Gestão
Saiba mais
yt thumbnail

Entrar em uma loja de noivas raramente é uma decisão tranquila.

A cliente está prestes a casar, carrega expectativa, ansiedade e pouco tempo para errar.

Quando o excesso de escolha entra em cena, a decisão fica ainda mais difícil.

Foi esse o diagnóstico feito por Monique Evelle ao visitar a Noiva no Civil, loja de vestidos de noiva acessíveis localizada no centro de Osasco, uma das regiões comerciais mais disputadas do estado de São Paulo. Só naquela rua, são dezenas de lojas voltadas para o mesmo público.

Dentro da Noiva no Civil, a variedade chama atenção. A empresa opera com mais de 1.000 SKUs, sigla para unidades de estoque, somando modelos, tamanhos e variações.

Ao se colocar no lugar da cliente, Monique foi direta: “Eu fico mais ansiosa. Eu já vou casar, já estou nervosa. Aí chego aqui e tem mil opções”.

Para a investidora, o excesso não ajuda a vender. Em vez de facilitar a escolha, amplia a insegurança.

“Eu vou querer me recolher”, diz, ao explicar que, diante de tantas alternativas, a tendência de comportamento das clientes seria adiar a decisão ou sair para comparar com a loja ao lado.

Monique recorre a uma regra clássica da gestão para sustentar o alerta:

“Vinte por cento dos produtos precisam gerar 80% da receita”, afirma.

No caso da Noiva no Civil, a própria fundadora reconhece que poucos modelos concentram a maior parte das vendas, enquanto outros ficam parados no estoque.

O impacto é visível na operação. Mais SKUs significam mais produção, mais fornecedores, mais custo de armazenamento e mais capital de giro comprometido. “Você coloca energia, tempo e dinheiro que às vezes você não tem”, diz Monique.

Sobre este episódio, leia também: Por que repetir a mesma mensagem é essencial para vender mais

Cortar opções, nesse cenário, não é empobrecer a loja. É organizar a experiência.

“Cortar dói”, afirma, “mas às vezes cortar é o melhor momento para aumentar a margem”. Menos modelos permitem mais clareza para o cliente e mais controle para quem vende.

Para a investidora, variedade demais não resolve indecisão. Em mercados competitivos, como o varejo de moda, escolher menos pode ser o primeiro passo para vender melhor.

Assista ao episódio na íntegra:

yt thumbnail

 

 

Acompanhe tudo sobre:Choque de GestãoGestãogestao-de-negocios

Mais de Negócios

As startups de IA que mais captaram investimentos nos EUA em 2025

Como a tecnologia evitou R$ 1 milhão em desperdício de alimentos em SC

Elas tinham uma banda de rock em SC. Hoje, monitoram R$ 40 bi por mês no Pix

Eles pegaram R$ 350 mil para não quebrar. Hoje, faturam R$ 100 milhões

Mais na Exame

Pop

20 mensagens de Ano Novo para enviar no grupo da família

Brasil

31 de dezembro é feriado ou ponto facultativo? Entenda o que diz a lei

Mundo

Colisão entre trens deixa 30 feridos e uma pessoa morta em Machu Picchu

Economia

Correios: TST decide que funcionários em greve terão dias descontados