Microsoft exige retorno de funcionários ao escritório três dias por semana a partir de fevereiro

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 9, que seus funcionários terão que trabalhar presencialmente três dias por semana a partir de fevereiro de 2026. A medida começará na região de Puget Sound, que inclui a sede da empresa em Redmond, Washington, e será expandida posteriormente para outros escritórios nos Estados Unidos e no exterior.

A empresa informou que está avisando os colaboradores que moram até 80 quilômetros de seu escritório em Puget Sound sobre a mudança.

A iniciativa faz parte do esforço da companhia para fomentar colaboração direta entre equipes, especialmente em projetos de inteligência artificial.

“À medida que construímos os produtos de IA que definirão esta era, precisamos do tipo de energia e impulso que vêm de pessoas inteligentes trabalhando lado a lado, resolvendo problemas desafiadores juntis”, afirmou Amy Coleman, chefe de recursos humanos, em memorando divulgado no site da Microsoft.

Política de home office

Antes da atualização, a empresa permitia que a maioria dos funcionários trabalhasse remotamente metade do tempo, sem necessidade de aprovação da gestão, numa política implementada durante a pandemia de Covid-19.

A Microsoft reforçou que a mudança não tem relação com demissões recentes. “Esta atualização não tem como objetivo reduzir o número de funcionários, mas sim trabalhar juntos de forma que possamos atender melhor às necessidades dos clientes”, destacou Coleman.

Em julho, a empresa registrou resultados financeiros acima das expectativas, de acordo com último relatório de lucros, o que elevou brevemente sua valorização de mercado para mais de US$ 4 trilhões.

A Paramount foi outra empresa dos EUA que passou a exigir que seus funcionários voltem ao modelo presencial a partir de 2026.