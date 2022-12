Microfranquias 2022: veja quais são as 10 maiores do Brasil

Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostra que as microfranquias vem ganhando participação no mercado e se tornado uma opção dentro das franqueadoras. A participação das microfranquias cresceu 5% e representam 36,9% do total de franquias em 2022. Além disso, a quantidade de redes com o modelo cresceu 40% na comparação ao ano anterior.

O que são microfranquias?

As microfranquias são negócios com investimento inicial é de até R$ 105 mil. Existem opções em diversos segmentos e modelos.

Os segmentos que concentram maior número de microfranquias são:

Serviços e Outros Negócios (27,4%)

Alimentação (16,2%)

Saúde, Beleza e Bem-Estar (15,5%)

76 franquias baratas para empreender a partir de R$ 5,5 mil em 2023

Plano de negócio das microfranquias

A pesquisa da ABF também identificou aspectos do plano de negócio das microfranquias. O prazo médio de retorno varia de 7 a 16 meses, enquanto nos modelos tradicionais esse intervalo é de 17 a 28 meses. O investimento inicial médio entre as microfranquias varia de R$ 43 mil a R$ 55 mil, aproximadamente, havendo uma grande variação entre os tipos de ponto comercial.

Modelos de microfranquias

O estudo mostra uma forte expansão dos modelos alternativos entre as microfranquias, principalmente home-based.

“Os modelos sem ponto físico de venda, com destaque para o home-based, foram impulsionados na pandemia. Isso diminui muito o investimento inicial e proporciona também uma melhor integração com a vida pessoal. Nesta área, observamos muitas franquias de representação comercial e prestação de serviços, inclusive os digitais”, afirma Adriana Auriemo, diretora de microfranquias da ABF.

19 franquias baratas para investir seu 13º salário em 2022

Ranking maiores microfranquias 2022

A pesquisa identificou as 10 maiores microfranquias associadas por número de unidades. A rede Pit Stop Skol aparece em primeiro lugar, seguida da Prudential da área de seguros e a tradicional Kumon. Houve o crescimento de franquias ligadas a energia solar e marcas estreantes com rápido crescimento. Confira a lista completa:

Pit Stop Skol -1880 unidades

Prudential - 1646 unidades

Kumon -1550 unidades

Acquio - 869 unidades

+Ágil - 554 unidades

Clube Turismo - 538 unidades

Solarprime - 468 unidades

Maria Brasileira - 415 unidades

Bem Safe - 368 unidades

Bluesun do Brasil - 366 unidades

VEJA TAMBÉM:

5 dicas para melhorar o relacionamento com franqueados em 2023

ISS será reduzido para franquias no Rio a partir de 2023