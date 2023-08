Micro e pequenas empresas lideram pedidos de recuperações judiciais em julho

O número de recuperações judiciais aumentou em julho. De acordo com levantamento do Serasa Experian, foram registrados 102 pedidos no último mês, crescimento de 10,9% em relação a junho e um aumento de 82,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Esse foi o terceiro número mais alto de 2023 até agora, ficando atrás apenas dos meses de maio e fevereiro — que registraram 119 e 103 pedidos respectivamente.

"Os pedidos de recuperações judiciais são um resultado do número das empresas que acumularam uma quantidade significativa de dívidas atrasadas, chegando à beira da insolvência. Para aqueles CNPJs que precisam evitar essa situação, é importante tentar o quanto antes a reestruturação financeira, baseada em negociação de débitos com os credores e formas de gerar mais receita para arcar com os compromissos financeiros”, diz Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.

MPEs lideram recuperações judiciais

Ainda segundo o Indicador de Falências e Recuperações Judiciais da Serasa Experian, “Micro e Pequena Empresa” foi o porte que liderou os pedidos de recuperações judiciais com 62 requerimentos. Veja, na tabela abaixo, a comparação completa por segmento:

Porte jul/22 jun/23 jul/23 micro e pequena empresa 32 63 62 média empresa 17 26 30 grande empresa 7 3 10 total 56 92 102

Na visão por setores, o ranking é puxado pelas empresas de:

“Serviço” (41)

“Comércio” (38)

“Indústria” (20)

“Primário” (1)

Número de falências em julho

Foram registrados 114 pedidos de falência de companhias em julho de 2023, um crescimento de 37,3% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Na visão por porte:

“Micro e Pequena Empresa” que teve a maior marcação (55)

“Média Empresa” (33)

“Grande Empresa” (26)

Na visão por setores;