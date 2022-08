Meta Ventures busca startups para investir até R$ 8 milhões; inscrições acabam hoje

A Meta Ventures, corporate venture capital da Meta, encerra na próxima segunda-feira, 22, as inscrições da 3ª edição do Bring Your SaaS, iniciativa com foco em selecionar e reconhecer startups com alto potencial de crescimento.

Ao longo dos dois últimos anos, a Meta, empresa especializada em transformação digital, investiu R$ 8 milhões para impulsionar o crescimento de startups nacionais e pretende aportar, pelo menos, mais R$ 8 milhões até 2023.

O desafio Bring your SaaS foi criado em 2020 e já deu destaque e oportunidades para mais de 200 startups, de 16 estados diferentes, além do Distrito Federal.

“Nosso objetivo é gerar sinergia entre as soluções ofertadas pelas startups e os negócios da Meta. Apostamos em uma relação de parceria e, mais do que um cheque, investimos nossas expertises e nossas conexões para fazer estas startups decolarem e atingirem escalada exponencial. Nossa expectativa é contar com até 12 startups no portfólio, até 2023”, explica Marcio Flôres, Head da Meta Ventures.

Critérios

O desafio contempla organizações de todo o Brasil com as seguintes características:

Modelos de negócio SaaS

Orientados ao mercado B2B ou B2B2C

Como funciona

Durante o desafio Bring your SaaS, que conta com o apoio da consultoria internacional de inovação aberta Numerik, as startups serão avaliadas por um júri segundo critérios como modelo de negócio, escalabilidade, perfil e histórico de equipe, além do potencial impacto. As três primeiras colocadas se tornam candidatas a receber até R$ 1,5 milhão em investimentos da Meta Ventures, além de mentorias, treinamentos e oportunidades de conexão com o ecossistema de clientes da empresa, com fundos investidores e aceleradoras.

Os vencedores serão anunciados após a apresentação de pitches dos finalistas em 16 de setembro. Para inscrições, regulamento e obter mais informações a respeito do desafio acesse: http://www.metaventures.com.br.

