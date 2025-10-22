Mestre e doutora, ela criou consultoria de comportamento que vai crescer 200% em 2025

Empreender não estava nos planos iniciais de carreira da publicitária Ana Catarina Holtz, de Itararé, interior de São Paulo. Mestre em Comunicação e Semiótica e doutora em Comportamento do Consumidor, transitou entre a pesquisa acadêmica e a de mercado, atendendo organizações como Nestlé, Itaú e Nivea. Até que identificou um espaço pouco explorado entre o estudo científico e as demandas empresariais. Era possível criar uma ponte entre os dois mundos, com um jeito diferente de pesquisar – mais profundo do que o mercado e mais ágil do que a academia – e conectado com a realidade e a vivência dos consumidores.

O que nasceu como inquietação tornou-se a Balt, consultoria especializada em comportamento e cultura que transforma observações humanas em estratégias de negócio. A empresa já atendeu marcas como Google, Artplan e Natura e tem crescido rapidamente. Em 2024, avançou 320% e, em junho deste ano, já havia superado o faturamento do ano anterior, com projeção de alta de 200% em 2025.

A ideia começou a ganhar forma durante o doutorado, quando Ana conheceu Lucas Fraga, hoje seu sócio. Os dois logo se conectaram pela afinidade e a vontade em comum de empreender, cada um trazendo bagagens complementares: ela da pesquisa acadêmica e de mercado; ele, de uma trajetória ligada a marketing e estratégia. A pandemia funcionou como catalisadora, dando tempo para amadurecer o projeto e entender o tipo de empresa que queriam construir. “Se eu tivesse seguido sozinha, talvez a ideia nem saísse do papel ou se transformasse em outro negócio. A Balt nasceu a quatro mãos, com muito diálogo e esse tempo de maturação que a covid-19 acabou impondo”, afirma.

Dos testes ao crescimento acelerado

O primeiro passo para viabilizar a operação foi justamente entender o mercado: o que já existia, o que funcionava bem e, principalmente, onde havia espaço para algo novo. “Levamos mais de um ano para consolidar as metodologias, mergulhando na literatura de antropologia, psicologia e sociologia, testando, refinando”, diz. A dupla chegou a atuar como “cliente oculto”, conversando com companhias que atuavam em áreas semelhantes para mapear oportunidades.

A partir dessa imersão, surgiu um plano de negócios construído de maneira orgânica, sempre com flexibilidade para ajustes. O investimento inicial se concentrou em estruturar e dar identidade à marca, enquanto a equipe foi crescendo conforme a demanda.

O ponto de virada aconteceu em 2023, com a entrada de Emmanuel Publio Dias, ex-vice-presidente da ESPM. “Ele foi fundamental para conquistarmos mais espaço, especialmente nas agências de publicidade. Além disso, sua experiência de décadas no mercado acelerou nossa evolução.”

A chegada do novo sócio também foi decisiva para enfrentar o maior desafio da consultoria: vencer a barreira de entrada em um setor com poucos players, no qual conquistar os primeiros clientes exigiu tempo, confiança e relacionamento. “Ser uma empresa nova gerava desconfiança, o que é natural. O Emmanuel trouxe muitos contatos e foi fundamental para atravessar essa fase inicial”, afirma.

Alicerces de crescimento

Para Ana Catarina, o sucesso da Balt está na combinação de gestão, rede de apoio, competências e, sobretudo, propósito. “O que nos move é gostar do que fazemos. Somos apaixonados por consumidor, pesquisa e estratégia. Isso nos dá energia para enfrentar os desafios de empreender.”

Outro diferencial é a cultura formativa. Como professores, os sócios levam essa vocação para dentro da consultoria, promovendo o desenvolvimento de jovens talentos. A personalização também ocupa papel central. “Ouvir o consumidor brasileiro faz negócios melhores e marcas mais fortes. Muitas vezes, as soluções vêm ‘enlatadas’ de fora. Nosso papel é ser a voz daqui, entendendo os desejos e traduzindo-os em estratégias que representem o público local.”

Com essa visão, a agência desenvolveu o Método Prisma e cada projeto é desenhado sob medida, tendo como base a lente das ciências humanas, unindo sociologia, antropologia e psicologia. “O ser humano tem muitas camadas, e nosso trabalho busca revelar o que realmente move as escolhas, entregando insights que se sustentam no longo prazo.”

Confiança como ponto de partida

Ao refletir sobre a trajetória até aqui, Ana Catarina ressalta que empreender traz inúmeros desafios, mas para as mulheres a carga costuma ser ainda maior. “Além da dupla jornada e das responsabilidades familiares, muitas vezes é preciso lidar com o peso de ser a única numa sala de reunião, o que pode ser intimidador no começo”, afirma. Mas é justamente aí que está a virada: superar a síndrome da impostora e confiar no próprio valor.

O segredo, segundo ela, está em seguir o caminho que está alinhado ao que acredita e não subestimar o poder da rede de apoio. “No fim, empreender é como se jogar de um penhasco com um paraquedas: dá frio na barriga, é desesperador no início, mas quando você começa a voar, percebe que vale a pena, e é só aproveitar a vista”, finaliza.