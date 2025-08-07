Mesmo com o tarifaço dos EUA, essa empresa de pet encontrou um jeito de não parar de crescer

"A imposição de tarifas de 50% por parte dos Estados Unidos representou um grande desafio para nosso setor, mas nos preparados para isso”, diz Marly Fagliari, sócia-fundadora e VP de Negócios da Pet Society.

A marca, conhecida por sua linha de cuidados premium para pets, como shampoo e produtos de estética animal, já vinha se preparando para cenários desafiadores externos. Com fábrica em Guarulhos, São Paulo, a marca exporta para 70 países, entre eles os Estados Unidos.

“Os Estados Unidos são os nossos clientes número 1, representando 30% das exportações. Em seguida, vem a Colômbia”, diz a CEO da Hydra - Pet Society, que em 2024 faturou US$ 30 milhões.

Medidas para se manter nos Estados Unidos

A saída para manter a clientela norte-americana foi pensada assim que Trump anunciou a tarifa em maio, começando pelo porto. "Nós conseguimos embarcar três containers para os Estados Unidos antes da implementação da tarifa, garantindo que os preços fossem mantidos."

Outra medida foi mexer no lucro. "Criamos uma nova tabela de preços e renegociamos com os distribuidores para absorver parte do impacto", conta ela.

Uma empresa que começou no Brasil e agora está chegando na China

Para manter a empresa em crescimento, Fagliari também olha para novos mercados internacionais. Em junho, a marca fechou com clientes na China, iniciando uma série de negociações com distribuidores locais.

"Ao mesmo tempo que nos concentramos nos Estados Unidos, estamos explorando novas possibilidades no mercado asiático e latino-americano, com a expectativa de crescimento de 30% nos Estados Unidos e 15% no Brasil", conta a CEO.

Do Brasil para 70 países: a origem da empresa de pet

Em 2004, Fagliari aproveitou o seu conhecimento no setor de cosmético, após ter fornecido ingredientes cosméticos para grandes marcas como Natura, o Grupo Boticário e Johnson & Johnson, para desenvolver uma linha de produtos de cuidados para pets, adaptando a sofisticação dos cosméticos humanos para as necessidades dos animais. Junto com o marido, ela fundou uma fábrica em Guarulhos, e em 2005 chegou pela primeira vez nos Estados Unidos por meio de uma feira. O mercado desde então não parou de crescer.

Na pandemia, com o isolamento social, muitas pessoas adotaram pets, aumentando em 30% o número de animais de estimação em lares brasileiros em 2021, segundo estudo da Radar Pet. Nesse cenário, a Hydra – Pet Society cresceu junto.

“De 2019 a 2024, a nossa empresa cresceu 120%. A pandemia foi muito interessante para o setor pet, que apresenta um crescimento muito expressivo desde 2020”, diz a presidente.

Outro fator que ajudou a Hydra - Pet Society crescer, segundo a CEO, está na inovação de seus produtos, que atendem desde centros de estética animal até o consumidor final.

"A nossa linha Hidra é considerada a Kérastase dos animais, um produto de alta performance para os centros de estética", diz Fagliari. Além disso, a empresa oferece a linha Softcare, voltada para a manutenção da saúde animal com foco na prevenção.

Para 2025, a CEO espera que a Hydra - Pet Society apresente um crescimento robusto, com expectativas de expansão de 15% no faturamento total, mesmo em um ano de tarifaço.

“Além de mercados emergentes, como a China e a Colômbia, estamos explorando oportunidades na Europa e no Sudeste Asiático. A abertura de uma filial no Japão no ano passado reflete o compromisso da empresa com a internacionalização e o fortalecimento de sua marca globalmente”, afirma.