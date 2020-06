Mercedes-Benz produzirá carros autônomos com Nvidia a partir de 2024

A Nvidia anunciou nesta terça-feira que fechou um acordo com a alemã Daimler Mercedes-Benz para fornecer uma plataforma de chips e software que pode eventualmente ser usada para funções de direção autônoma nos carros produzidos a partir de 2024.

“Pretendemos unir forças para criar um veículo definido por um software e implantá-lo em toda a frota da próxima geração”, disse o diretor sênior de indústria automotiva da Nvidia, Danny Shapiro.

Shapiro se recusou a divulgar os termos financeiros do acordo. A parceria envolve chips e softwares para o sistema do veículo e ocorre na esteira da decisão da Daimler na semana passada de interromper uma aliança com a rival BMW na área de veículos que não precisam de motorista.

Shapiro disse que a plataforma Nvidia Drive AGX Orin, um processador para veículos autônomos, será padrão em todos os veículos da Mercedes-Benz. Com isso, os consumidores poderão atualizar o software do carro da mesma maneira que os smartphones são atualizados hoje.

Questionado sobre como a parceria com a Mercedes-Benz afetará a colaboração de uma década da Nvidia com a Audi, Shapiro disse que nenhum dos acordos é exclusivo. Com a Mercedes-Benz, há “uma enorme dedicação, muita energia, um grande investimento das duas empresas para trazer isso ao mercado”, disse ele.

A Mercedes-Benz vendeu 2,39 milhões de carros em todo o mundo em 2019. As duas empresas trabalham juntas em tecnologia de carros autônomos e de inteligência artificial há mais de cinco anos.