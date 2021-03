Mercedes-Benz confirma investimento programado de R$2,4 bi no Brasil até 2022

A Mercedes-Benz confirmou nesta quarta-feira investimento programado de 2,4 bilhões de reais no Brasil até 2022, afirmou o presidente para América Latina da montadora alemã de caminhões e ônibus, Karl Deppen.

Em apresentação a jornalistas, o executivo afirmou que o Brasil em 2020 foi o maior mercado de caminhões da Mercedes-Benz no mundo, com uma participação de 20% nas vendas do grupo.

A companhia vendeu 26.769 caminhões em 2020, depois de 27.994 em 2019. As vendas totais do mercado no ano passado somaram 84.650 veículos.

A partir de 2021, a empresa dará continuidade à modernização das linhas de agregados (câmbio, motor e eixos) em São Bernardo do Campo (SP), além do desenvolvimento de novos produtos e serviços de conectividade até 2022, afirmou a Mercedes-Benz em comunicado.