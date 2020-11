Mercado Pago tem ofertas para empreendedores venderem mais na Black Friday

O Mercado Pago acaba de anunciar diversas ofertas para que vendedores e pequenos empreendedores aumentem suas vendas durante a Black Friday. Na compra da máquina de cartão Point Smart, novos vendedores levam combo com taxa zero para vendas com Código QR, por exemplo.

A fintech do Mercado Livre passa oferecer redução de tarifa para link de pagamento para 2,99%, com recebimento em 14 dias. Há desconto de 15 reais para pagamento de boletos e de 7 reais para recarga de celular. As taxas de serviço do Mercado Shops, ferramenta para vendedores que querem ter seu site de comércio eletrônico próprio, foram reduzidas em 50%, para 2,75% (plano Simples) e 5% (plano Premium). A empresa também realizará uma série de webinars para o público empreendedor com foco na data.

“Durante a pandemia, vimos pequenos vendedores se apoiarem nas soluções de pagamento digital para manter seus negócios ativos e acreditamos que essa tendência também deve se manter para a Black Friday deste ano”, explica Gabriela Szprinc, diretora de Point do Mercado Pago. A empresa vendeu mais de 1,3 milhão de máquinas Point no terceiro trimestre em toda América Latina, com adesão forte dos brasileiros que buscavam ampliar seus canais de venda na retomada do comércio.

O Mercado Pago atingiu 60 milhões de usuários, com crescimento de 204% nas vendas online e de 197% nas vendas offline no último trimestre. As receitas da fintech chegaram a 391 milhões de dólares no último trimestre, alta de 105%, e a quase 960 milhões de dólares no ano.

Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, realizada a pedido do Mercado Livre e do Mercado Pago, 76% dos vendedores ouvidos afirmam que esperam aumento no faturamento em 2020, sendo que 92% deles destacaram que diversificar os meios de pagamento é fundamental para garantir e expandir as vendas no atual cenário.

Para aproveitar os descontos nas taxas de soluções de pagamento online é necessário se cadastrar até o dia 15/11 pelo site do Mercado Pago. Os benefícios do combo Point Smart são válidos até 31/12/2020 para aqueles que adquirem a maquininha até 30/11 e a ativarem até 15/12.