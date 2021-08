Mercado Pago e Mercado Livre lançam linha de crédito para vendedores

O Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, passou a oferecer uma linha de crédito para os vendedores da fintech e também do Mercado Livre. A proposta é simples: dentro da própria plataforma ou pelo aplicativo, será possível solicitar uma oferta de crédito em alguns cliques e ter a análise feita em até quatro dias úteis.

Segundo informações do Sebrae, cerca de 30% de MEIs e microempresas que solicitaram crédito não tiveram acesso nas instituições tradicionais em maio e junho deste ano, aumentando a dificuldade ainda para aqueles que não têm histórico, garantias ou documentação necessária. A medida anunciada pelo Mercado Pago pretende beneficiar os 8,3 milhões de vendedores únicos da fintech, além de 12 milhões de vendedores da plataforma Mercado Livre.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Aprenda a investir com a EXAME Academy

"Nosso objetivo é tornar o crédito cada vez mais mais acessível e simplificar os processos, facilitando os caminhos de quem precisa de uma injeção de capital para tomar fôlego ou dar um passo adiante e aproveitar uma oportunidade de negócio", explica Túlio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago.

Contratação

Na área Mercado Crédito na conta MercadoPago ou no Mercado Livre, o vendedor pode clicar em "Solicitar Crédito para Meu Negócio", preencher algumas informações e conectar os dados de sua conta bancária. Em seguida, após a análise de crédito e liberação do limite, o vendedor pode acessar a área, escolher a quantidade de parcelas desejada e, ali mesmo, já enxerga o cálculo da taxa de juro — inclusive de cada parcela —, bem como o custo final do crédito que está contratando. Na área Mercado Crédito, o cliente pode conferir ainda as parcelas que ainda faltam, data de vencimento, além de antecipar o pagamento.

Modalidades

• Capital de giro para vendedores do Mercado Livre e Mercado Pago: voltado para os pequenos comerciantes, autônomos e microempreendedores.

• Crédito com amortizações flexíveis: com esta modalidade de crédito, os empreendedores podem pagar por meio da retenção de um percentual das vendas. A opção foi desenvolvida para atender a negócios com volatilidade de vendas e, assim, oferecer alternativas compatíveis com a evolução do faturamento das empresas. O percentual da parcela diária a ser paga poderá variar entre 10% e 35% do total do faturamento

• Dinheiro Express: crédito de curto prazo para contratação e pagamento em até sete, 14 ou 21 dias

• Condições para as modalidades de capital de giro:

• Parcelamento em até 24x

• Ofertas de R$ 100 a R$ 500.000.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.