Mercado Livre oferece Disney+ gratuito para ampliar fidelidade de usuário

A aguardada chegada ao Brasil do serviço de streaming da Disney, o Disney+, vai servir como ferramenta de atração de clientes até para quem já é um dos líderes em seu segmento. O Mercado Livre acertou uma parceria com a gigante americana de entretenimento para oferecer até seis meses do serviço gratuito para quem assiná-lo por um ano, em uma ação vinculada com a pontuação no seu próprio programa de fidelidade, o Mercado Pontos.

A campanha começa a valer na próxima terça-feira, 17, data prevista para a estreia do Disney+ no país.

A decisão de agregar serviços e produtos desejados pelos usuários se tornou uma estratégia recorrente de empresas para atrair demanda tanto para programas de fidelidade como para os chamados super apps — são os aplicativos que agregam diferentes “verticais”.

No mundo, em um ano de operação comercial, a plataforma de streaming da Disney já superou a marca de 73 milhões de assinantes, mostrando-se um competidor à altura da pioneira Netflix e de rivais como a Amazon Prime e o HBO Go, entre outros.

O conteúdo da Disney+ inclui o acervo da própria Disney, além de casas como Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, entre outras. O pacote anual na fase de pré-venda custa 237,90 reais (19,82 reais por mês).