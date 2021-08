Mercado Livre mira Black Friday e faz evento para 12 milhões de sellers

No mercado crescente do comércio eletrônico, um dos ativos mais valiosos são os vendedores. Afinal, para dar conta de tamanha e crescente demanda, é necessário também ter uma oferta numerosa e diversificada. No caso do Mercado Livre (MELI), uma máquina que vende 28 bilhões de reais em volume bruto de mercadorias (GMV) no seu marketplace e 1 trilhão de itens ao ano (números anualizados do segundo trimestre), a relevância dos sellers – como os vendedores são chamados – é ainda maior.

É um contingente aproximado de 12 milhões de sellers que vendem por meio do marketplace na plataforma para a América Latina: são 29 vendas a cada segundo. Ou 1.740 vendas a cada minuto. Ou mais de 104.000 vendas por hora.

São números que certamente já ficaram defasados. No número de itens vendidos, o crescimento foi de 37% no segundo trimestre na base anual. O reconhecimento vem dos investidores: a ação negociada na Nasdaq com o ticker MELI acumula alta de quase 10% no ano e de cerca de 40% nos últimos três meses.

É nesse contexto que o Mercado Livre promove na próxima quinta-feira, 2 de setembro, a quinta edição de seu Mercado Livre Experience (chamado de MELIXP), de forma 100% online pela primeira vez. No ano passado, em razão da pandemia do novo coronavírus, não foi realizado o evento.

O objetivo é criar engajamento e capacitação entre o público potencial, por meio de discussões sobre conteúdo, tecnologia e inovação. O objetivo imediado será preparar os vendedores da plataforma para a Black Friday, em novembro.

Na edição deste ano, o Mercado Livre colocou a maioria de seus principais executivos para participar, como o vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, a diretora sênior de Marketplace, Julia Rueff, o diretor de Logística, Luiz Vergueiro, e a diretora de Live Commerce, Helena Kale.

Haverá também a presença de convidados, como a estrela da seleção brasileira feminina de futebol, Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo pela Fifa. O mestre de cerimônia será o apresentador e humorista Daniel Zukerman.

“Os participantes terão acesso a um programa de conteúdo robusto, que engloba estratégias comerciais, cases de sucesso e ferramentas de negócios que farão toda a diferença nos próximos meses, que representam as maiores vendas do comércio eletrônico brasileiro”, diz Julia Rueff, diretora sênior de marketplace no Mercado Livre Brasil.

O evento será dividido em três blocos:

Mercado Online e Parceiros, com temas como potencial de venda, parcerias e cases de sucesso; Black Friday, com destaque para a preparação logística e de crédito; Alavancas de Negócio e Reconhecimento, com foco em publicidade, promoções e formatos de venda, como lives, além do reconhecimento a vendedores de destaque.

Os ingressos para o evento – aberto a qualquer interessado, sendo vendedor ou não – custam a partir de 59,90 reais e podem ser adquiridos no site de vendas criado para a feira e na landing page com informações complementares.