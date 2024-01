Mercado Livre de Energia: veja o que você vai aprender em curso gratuito oferecido pela ENGIE

O Mercado Livre de Energia entra em uma nova fase. A partir de janeiro de 2024, todos os consumidores de média e alta tensão poderão escolher de quem comprar sua energia e negociar, diretamente com fornecedores como a ENGIE, a compra a partir de fontes 100% renováveis.

Para ensinar o passo a passo que as companhias devem seguir para fazer a migração e economizar até 40% na conta de luz, a Faculdade EXAME lançou, em parceria com a ENGIE – empresa líder em energia renovável do país – o curso Mercado Livre de Energia na prática: como reduzir a conta de luz da sua empresa.

Em 5 horas, o curso vai destacar as principais vantagens do Mercado Livre de Energia, passando por tópicos como estratégias de negociação para conseguir preços competitivos, termos de contratos e prazos flexíveis.

Além da economia garantida, as empresas que aderirem à migração têm outras vantagens, como acesso a fontes de energia renovável, gestão da demanda, liberdade para escolher o fornecedor sem o risco de que a qualidade da energia entregue seja comprometida, e previsibilidade de custos independentemente das mudanças nas bandeiras tarifárias graças à proteção contra oscilações de preço da energia.

“Para ilustrar melhor o impacto nos custos com energia elétrica dos negócios, a tarifa elétrica no Mercado Cativo acumulou alta de 70% entre 2015 e 2022, enquanto a evolução do IPCA foi de 58% no período. No Mercado Livre, a variação média foi de apenas 9%, de acordo com a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia (Abraceel)”, destaca a ENGIE. Veja, a seguir, o que os alunos irão descobrir durante as aulas, divididas em cinco módulos:

Como aprimorar a administração dos gastos com energia elétrica Os participantes aprenderão como adotar uma gestão estratégica para reduzir custos com energia elétrica nas empresas e maximizar resultados. Entenda a sua conta de luz Aqui, poderão se aprofundar em quais elementos compõem a conta de energia, incluindo aqueles que podem ser reduzidos ou negociados. Oportunidades práticas: conheça o Mercado Livre de Energia Essa aula apresentará o mercado e suas vantagens, como redução de custos, melhores condições de pagamento, previsibilidade no orçamento e direito à livre escolha. Vantagens da migração: a voz das empresas que já estão capturando os benefícios desse mercado Essa é a oportunidade de ouvir, das empresas que já estão se beneficiando com a migração, como foi a trajetória até aqui. Por onde começar? Por fim, os alunos irão descobrir os principais requisitos e as etapas necessárias para a migrar para o Mercado Livre de Energia e a importância de escolher um fornecedor confiável e regulado.

Quer saber mais sobre as oportunidades desse mercado? Clique aqui para fazer a sua inscrição.