Mercado Livre de Energia: veja como economizar até 30% na sua conta de luz

A partir de 1º de janeiro de 2024, os consumidores ligados em alta tensão e classificados como Grupo A – com gastos a partir de R$ 8 mil – poderão escolher seu fornecedor de energia. Com a medida, cerca de 106 mil novas unidades consumidoras estarão aptas a migrar para o Mercado Livre.

“Com essa nova onda de liberação do mercado, antes restrito a empresas de médio e grande porte, essas companhias terão a possibilidade de buscar alternativas mais vantajosas de compra de energia, além de maior previsibilidade de seus custos”, explica André Dorf, CEO da Comerc Energia, que tem em seu portfólio empresas de peso como Klabin, Bodytech, WEG e Grendene.

R$ 4,1 BILHÕES foi quanto a Comerc economizou para os seus mais de 2 mil clientes só em 2022

Desconto garantido

Acompanhando há mais de 20 anos a evolução do Mercado Livre de Energia, a Comerc oferece uma ótima opção para clientes entrantes, a de desconto garantido. Nela, clientes do Grupo A que ainda estão no mercado cativo passam a ter direito a um percentual de desconto fixo na conta de luz em relação ao que paga hoje. O reajuste é feito com base na tarifa de energia da concessionária.

“Além da economia, as empresas passam a utilizar fontes de energia renovável, tornando-se mais responsável e valiosa para o seu cliente”, diz Dorf. “Esse desconto é garantido e pode chegar a até 30% de redução todo mês.”

Rumo à descarbonização

No ano passado, a Comerc firmou parceria com a Vibra Energia – outro gigante do setor – ampliando seu portfólio de soluções sustentáveis e tornando-se a mais completa plataforma de descarbonização do país.

Hoje, a empresa oferece diversas soluções – de energia renovável a biocombustíveis – para ajudar qualquer cliente na transição para uma economia de baixo carbono.

Entre as soluções estão cálculo do inventário de carbono, análise detalhada do inventário de emissão de gases de efeito estufa, diagnóstico dos principais fatores de emissão, plano de ação com soluções de descarbonização para o atingimento das metas do negócio e do net zero.