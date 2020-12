Mercado em expansão: Fiat e Jeep passam a oferecer carro por assinatura

Depois de Toyota e Volkswagen, agora Fiat e Jeep passam a oferecer o serviço de carro por assinatura para pessoas físicas e pequenas e médias empresas no Brasil. Em princípio, serão 10 modelos disponíveis para locação, com contratos de 12, 24 e 36 meses.

O serviço será oferecido através de uma nova empresa criada pela Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a Flua!, e funcionará, inicialmente, em projeto piloto.

“O público-alvo dessa nova empresa é o consumidor que quer tranquilidade e até liberdade pra investir seu dinheiro onde achar melhor. Ele quer sempre carro novo, mas é desapegado em relação à posse”, afirma Fábio Siracusa, diretor da Flua!.

A estreia do novo serviço será no dia 15 de janeiro em 28 concessionárias de seis cidades de São Paulo e em quatro lojas da capital paranaense, totalizando 32 unidades. A primeira fase do projeto piloto terá seis meses. “Conseguiremos dados suficientes para expandir o serviço”, diz Siracusa.

O modelo do negócio é similar ao da concorrência: no pacote, estão incluídos seguro, documentação, manutenção preventiva e assistência 24 horas.

O cliente poderá escolher entre 12, 24 e 36 meses de locação, com franquias de 1.000, 2.000 ou 3.000 quilômetros para rodar por mês. Há também a opção de compra do veículo ao final do contrato. Embora não abra valores, a Flua garante que os preços serão competitivos em relação aos do mercado.

Além disso, a proposta é de um carro totalmente customizado: o cliente poderá escolher versões e cores. O portfólio inclui oito modelos da Fiat (Argo, Nova Strada, Toro, Cronos, Grand Siena, Doblò, Fiorino e Ducato) e dois da Jeep (Renegade e Compass).

A contratação poderá ser feita de forma virtual. Ao se conectar à plataforma digital, o consumidor escolhe o modelo, define cor, opcionais, pacote de quilometragem e duração do contrato. A validação também é online e por celular. Para finalizar, a assinatura do contrato é via e-mail e a retirada do veículo será feita na concessionária selecionada.