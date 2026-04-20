Mercado de cavalos de elite cresce em Goiás e fatura milhões no Brasil

Em Nazário, no interior de Goiás, cavalos deixaram de ser apenas paixão ou tradição para se tornarem ativos de alto valor, com liquidez, estratégia e ambição global. É nessa cidade goiana que é realizado o maior leilão de cavalos do Brasil realizado pelo JBJ Ranch e Família Quartista.

Neste ano, o evento chega em sua 5ª temporada, sendo que na última edição movimentou R$ 128 milhões em apenas três dias, um número que posiciona o encontro entre os maiores do mundo no segmento de cavalos de elite.

Mais do que cifras, o resultado reflete uma transformação estrutural: a criação de cavalos Quarto de Milha (raça originária dos Estados Unidos, considerada hoje uma das mais populares do mundo) passa a operar sob uma lógica de ativo estratégico, combinando genética, previsibilidade de performance e valorização ao longo do tempo.

O projeto, criado oficialmente em 2021, evoluiu de criatório para uma plataforma de negócios estruturada sobre três pilares: genética de alto valor agregado, operação internacional e construção de marca.

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A origem do JBJ Ranch e Família Quartista

O JBJ Ranch é um projeto criado em 2021 pelo empresário Fabrício Batista. Ele vai além de um haras tradicional: funciona como uma plataforma de negócios no agro premium.

“A escala mudou, mas o critério permanece o mesmo: qualidade genética, tecnologia e consistência. Hoje, o JBJ Ranch é uma plataforma que conecta ativos, performance e mercado”, afirma Fabrício Batista, fundador do projeto.

Já a Família Quartista é o nome dado ao evento e ecossistema que reúne criadores, investidores e apaixonados pela raça Quarto de Milha.

Juntos, esse ecossistema promove o leilão de cavalos de elite no Brasil.

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Do Brasil ao Texas

A expansão do projeto ganhou velocidade com a estruturação de uma base genética binacional, com presença no Brasil e nos Estados Unidos. O JBJ Ranch mantém operação própria no Texas, principal polo global da raça Quarto de Milha, o que amplia o acesso a linhagens e mercados estratégicos.

Essa presença internacional reforça o posicionamento do Brasil não apenas como consumidor, mas como produtor relevante dentro desse ecossistema global.

A quinta temporada reflete esse amadurecimento. A oferta deste ano reúne uma tropa ainda mais qualificada, com linhagens inéditas e grandes nomes internacionais.

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O agro que vira marca

O avanço do JBJ Ranch também acompanha uma tendência mais ampla do agro premium brasileiro: a incorporação de elementos como branding, experiência e lifestyle.

Nesse cenário, o leilão deixa de ser apenas um ponto de venda e passa a funcionar como uma plataforma de conexão entre criadores, investidores e mercados.

“O agro hoje também é posicionamento e estilo de vida. Quando você estrutura isso de forma consistente, o negócio ganha outra dimensão”, diz Batista.

Na prática, isso se traduz em eventos que combinam negócios e entretenimento, ampliando o alcance do setor e atraindo novos perfis de investidores.

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Quando será o evento?

Com o país ampliando sua relevância internacional, o JBJ Ranch avança em sua estratégia de expansão global, por meio do evento brasileiro.

A 5ª temporada do JBJ Ranch e Família Quartista acontece entre os dias 15 e 17 de maio, em Nazário (GO), reunindo criadores, investidores e grandes nomes do setor. Além dos negócios, o evento aposta na experiência, com shows de Hugo e Guilherme, Paula Fernandes, Jads e Jadson e Maiara e Maraisa.

A expectativa é superar o faturamento da edição anterior, e reforçar o protagonismo de um agro brasileiro que, cada vez mais, também se posiciona como negócio global.