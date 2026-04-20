Mercado de cavalos de elite cresce em Goiás e fatura milhões no Brasil

Na última edição, o evento promovido pelo JBJ Ranch e Família Quartista movimentou R$ 128 milhões em apenas três dias (JBJ Ranch e Família Quartista /Divulgação)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 07h07.
Em Nazário, no interior de Goiás, cavalos deixaram de ser apenas paixão ou tradição para se tornarem ativos de alto valor, com liquidez, estratégia e ambição global. É nessa cidade goiana que é realizado o maior leilão de cavalos do Brasil realizado pelo JBJ Ranch e Família Quartista.
Neste ano, o evento chega em sua 5ª temporada, sendo que na última edição movimentou R$ 128 milhões em apenas três dias, um número que posiciona o encontro entre os maiores do mundo no segmento de cavalos de elite.
Mais do que cifras, o resultado reflete uma transformação estrutural: a criação de cavalos Quarto de Milha (raça originária dos Estados Unidos, considerada hoje uma das mais populares do mundo) passa a operar sob uma lógica de ativo estratégico, combinando genética, previsibilidade de performance e valorização ao longo do tempo.
O projeto, criado oficialmente em 2021, evoluiu de criatório para uma plataforma de negócios estruturada sobre três pilares: genética de alto valor agregado, operação internacional e construção de marca.
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O JBJ Ranch é um projeto criado em 2021 pelo empresário Fabrício Batista. Ele vai além de um haras tradicional: funciona como uma plataforma de negócios no agro premium.
“A escala mudou, mas o critério permanece o mesmo: qualidade genética, tecnologia e consistência. Hoje, o JBJ Ranch é uma plataforma que conecta ativos, performance e mercado”, afirma Fabrício Batista, fundador do projeto.
Já a Família Quartista é o nome dado ao evento e ecossistema que reúne criadores, investidores e apaixonados pela raça Quarto de Milha.
Juntos, esse ecossistema promove o leilão de cavalos de elite no Brasil.
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A expansão do projeto ganhou velocidade com a estruturação de uma base genética binacional, com presença no Brasil e nos Estados Unidos. O JBJ Ranch mantém operação própria no Texas, principal polo global da raça Quarto de Milha, o que amplia o acesso a linhagens e mercados estratégicos.
Essa presença internacional reforça o posicionamento do Brasil não apenas como consumidor, mas como produtor relevante dentro desse ecossistema global.
A quinta temporada reflete esse amadurecimento. A oferta deste ano reúne uma tropa ainda mais qualificada, com linhagens inéditas e grandes nomes internacionais.
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O avanço do JBJ Ranch também acompanha uma tendência mais ampla do agro premium brasileiro: a incorporação de elementos como branding, experiência e lifestyle.
Nesse cenário, o leilão deixa de ser apenas um ponto de venda e passa a funcionar como uma plataforma de conexão entre criadores, investidores e mercados.
“O agro hoje também é posicionamento e estilo de vida. Quando você estrutura isso de forma consistente, o negócio ganha outra dimensão”, diz Batista.
Na prática, isso se traduz em eventos que combinam negócios e entretenimento, ampliando o alcance do setor e atraindo novos perfis de investidores.
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Com o país ampliando sua relevância internacional, o JBJ Ranch avança em sua estratégia de expansão global, por meio do evento brasileiro.
A 5ª temporada do JBJ Ranch e Família Quartista acontece entre os dias 15 e 17 de maio, em Nazário (GO), reunindo criadores, investidores e grandes nomes do setor. Além dos negócios, o evento aposta na experiência, com shows de Hugo e Guilherme, Paula Fernandes, Jads e Jadson e Maiara e Maraisa.
A expectativa é superar o faturamento da edição anterior, e reforçar o protagonismo de um agro brasileiro que, cada vez mais, também se posiciona como negócio global.