Mensagem de Feliz Natal para clientes: 20 frases para celebrar a data

Faltam poucos dias para o Natal de 2023 e, com ele, a oportunidade de alavancar as vendas em uma das datas mais importantes do calendário nacional. Isso porque além de ser uma data festiva, o Natal também mobiliza empresas a promoverem descontos e condições especiais de compra para sua base de consumidores.

Com expectativa de aumento de 5,6% nas vendas de Natal em relação à mesma data do ano passado, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima a contratação de 108,5 mil trabalhadores temporários para atender ao aumento das vendas voltadas para a principal data comemorativa do varejo em 2023.

Além dos descontos, a data é também uma oportunidade para que empresas e empreendedores possam homenagear a sua base de clientes mais fiel. Confira algumas mensagens de Natal selecionadas pela EXAME para enviar aos seus clientes por e-mail, SMS ou WhatsApp.

20 mensagens para desejar Feliz Natal aos clientes

1. Que neste Natal, suas energias sejam renovadas e que a paz reine em sua vida. Muito obrigado por sua parceria até aqui.

2. Desejamos a você, cliente, um Feliz Natal e próspero Ano Novo!

3. Agradecemos por estar ao nosso lado por mais um ano. Desejamos um ano de prosperidade e sucesso.

4. Querido (a) cliente, que a alegria e união estejam em todas as suas relações em 2024 — inclusive conosco! Feliz Natal e nos vemos no próximo ano!

5. Um Feliz Natal a você, que nos acompanhou por mais um ano. Que nossa parceria se mantenha em 2024. Um Feliz Natal!

6. Chegamos ao final de mais um ano e agradecemos a você, cliente, por estar ao nosso lado. Um Feliz Natal!

7. Um Natal de amor e prosperidade a você, cliente, que nos acompanhou até aqui. Esses são os nossos votos. Boas Festas!

8. Neste Natal, nosso sentimento é de gratidão por sua parceria. Conte conosco no próximo ano e que possamos caminhar juntos novamente!

9. Que a nossa relação de confiança se mantenha por mais um ano. Um Feliz Natal!

10. Não poderíamos deixar de desejar um Feliz Natal a você! Obrigado por estar novamente conosco. Um feliz 2024!

11. Nosso presente é te ver realizado por mais um ano. Agradecemos pelo apoio até aqui e desejamos um Feliz Natal!

12. Neste Natal, queremos agradecer por fazer parte da nossa jornada. Desejamos a você e sua família uma celebração repleta de alegria e paz. Feliz Natal!

13. Queridos clientes, nosso trabalho nunca seria possível sem o apoio de vocês! Só tenho a agradecer pela preferência e pela confiança depositada em nós! Desejo a todos um Natal cheio de alegrias!

14. Que este Natal traga paz e felicidade para você, assim como sua parceria trouxe ao nosso negócio. Feliz Natal!

15. Estamos ansiosos para continuar nossa parceria no próximo ano. Que este Natal traga muita prosperidade e alegria.

16. Às vezes, a maior inspiração vem dos momentos de reflexão. Que este Natal lhe dê tempo para sonhar e planejar um futuro brilhante.

17. Feliz Natal, queridos clientes! Que o espírito natalino de amor ao próximo e cooperação esteja sempre presente em nossas vidas!

18. Que a magia e a alegria do Natal estejam sempre presentes na sua vida! Feliz Natal, queridos pacientes!

19. Celebramos a magia do Natal com alegria e gratidão por contar com clientes incríveis como você. Um feliz Natal!

20. Feliz Natal! Que você tenha os melhores votos de alegria, paz e prosperidade!