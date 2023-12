Mensagem de Feliz Ano Novo para clientes: 20 frases para celebrar a data

As festas de fim de ano, como Natal e Ano Novo, são ótimas oportunidades para alavancar as vendas em um dos períodos mais importantes do calendário nacional.

Isso porque além de ser uma data festiva, esta época do ano também mobiliza empresas a promoverem descontos e condições especiais de compra para sua base de consumidores.

Além dos descontos, as festas de fim de ano também são uma oportunidade para que empresas e empreendedores possam homenagear a sua base de clientes mais fiel. Confira algumas mensagens para celebrar o Ano Novo para enviar aos seus clientes por e-mail, SMS ou WhatsApp.

20 mensagens para celebrar o Ano Novo

1 - Que o Novo Ano traga novas oportunidades, alegrias renovadas e muitos momentos especiais para compartilhar. Feliz Ano Novo!

2 - Que neste Ano Novo, suas energias sejam renovadas e que a paz reine em sua vida. Muito obrigado por sua parceria até aqui

3 - Que o Ano Novo seja repleto de conquistas, saúde, amor e prosperidade. Que cada dia seja uma nova chance para realizar seus sonhos. Feliz 2024!

4 - Querido cliente, que a alegria e união estejam em todas as suas relações em 2024 — inclusive conosco! Feliz Ano Novo, nos vemos no próximo ano!

5 - Que o ano que se inicia traga consigo novas esperanças e inspire você a alcançar novas metas. Que seja um ano de sucesso e realizações. Feliz Ano Novo!

6 - Desejo que o Ano Novo seja um novo capítulo cheio de páginas de sucesso e felicidade, escritas com amor e gratidão. Que seja um ano maravilhoso!

7 - Um Feliz Ano Novo a você que nos acompanhou por mais um ano. Que nossa parceria se mantenha em 2024!

8 - Que o Ano Novo seja como um livro em branco, pronto para ser preenchido com momentos memoráveis, sorrisos e grandes realizações. Feliz 2024!

9 - Neste Ano Novo nosso sentimento é de gratidão por sua parceria. Conte conosco no próximo ano e que possamos caminhar juntos novamente!

10 - Que cada dia do Novo Ano seja abençoado, que os obstáculos se transformem em oportunidades e os desafios em aprendizado. Feliz Ano Novo!

11 - Estamos ansiosos para continuar nossa parceria no próximo ano. Que este Ano Novo traga muita prosperidade e alegria

12 - Que o Ano Novo traga consigo paz para o mundo, alegria para o lar e esperança para o coração. Que seja um ano incrível e cheio de luz!

13 - Que a nossa relação de confiança se mantenha por mais um ano. Um Feliz 2024!

14 - Que a chegada do Novo Ano renove suas energias e traga consigo momentos inesquecíveis, sorrisos sinceros e muitas realizações. Feliz Ano Novo!

15 - Neste Ano Novo, que a luz das estrelas guie seu caminho, iluminando-o com alegria e prosperidade. Que a paz e o amor prevaleçam em todos os lares. Feliz 2024!

16 - Que cada dia do próximo ano seja uma oportunidade para fazer novas memórias, superar desafios e viver momentos de plenitude. Feliz 2024!

17 - Que a magia do Natal transforme cada desejo em realidade, cada dor em amor e cada lágrima em sorriso. Que esta época seja abençoada e cheia de paz. Feliz Natal!

18 - Que o Ano Novo seja uma jornada de crescimento pessoal e profissional, repleta de amor, paz e harmonia. Que seja um ano brilhante e cheio de felicidade!

19 - Chegamos ao final de mais um ano e agradecemos a você, cliente, por estar ao nosso lado. Um Feliz Ano Novo!

20 - Que a mensagem de paz e fraternidade se estenda por todos os dias do ano, tornando nossas vidas mais harmoniosas. Feliz Ano Novo!