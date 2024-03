Menos franquias, mais fusões: os planos do investidor ativista da Disney para "restaurar a magia"

O hedge fund Trian Partners, do bilionário Nelson Peltz, divulgou um documento analisando o desempenho financeiro da Walt Disey Company e sugerindo mudanças estratégicas no rumo da empresa. É mais um capítulo da novela de Peltz, que tenta fazer com que seu fundo consiga dois assentos no conselho da companhia, contra a administração atual da Disney, sob a batuta do CEO Bob Iger.

A Trian está instando os acionistas da Disney a votar em seus dois indicados para o conselho — Peltz e o ex-diretor financeiro da Disney Jay Rasulo — na reunião de acionistas da empresa em 3 de abril. A Disney se opõe aos candidatos propostos pela Trian e outra empresa ativista, a Blackwells, por considerar que eles não possuem "a variedade apropriada de talentos, habilidades, perspectivas e expertise".

"Por mais de um ano, a Trian descreveu seus pensamentos sobre estratégias e metas, algumas das quais a Disney agora implementou, como redução de custos excessivos, reinstalação de dividendos e tornar o negócio de Parques uma parte maior da estratégia de crescimento da Disney", diz a firma dirigida por Peltz no documento. "Agora estamos tornando nossa apresentação de mais de 100 páginas pública com nossas visões abrangentes."

Leia também: Disney, Fox e Warner são processadas por novo streaming de esportes

Entre as propostas no documento de 133 páginas, o hedge fund diz que, para obter um melhor retorno em seu conteúdo de streaming, a Disney deve tentar mais "chutes ao gol" e aumentar os riscos criativos fora de suas franquias principais, similarmente ao que faz a Netflix.

A empresa, segundo a Trian, deve "explorar a alocação de mais dólares de orçamento em projetos de menor custo, mais fáceis de produzir, para equilibrar ainda mais o conteúdo de franquia de custo mais alto da Disney; priorizar os gastos com conteúdo de 'retenção' e diversificar o risco de fracassos caros no streaming."

A Trian também recomenda que a Disney faça menos franquias de filmes. "As sequências são empreendimentos cinematográficos menos arriscados de produzir, mas não trazem benefícios de longo prazo da mesma forma que novos ativos intelectuais podem."

"A porcentagem de filmes da Disney que são sequências, prequelas, spin-offs ou remakes aumentou drasticamente — sugerindo um motor criativo que está falhando." A Trian está pedindo "uma revisão abrangente das operações e da cultura do estúdio" pelo conselho, incluindo o estado da liderança, processo e fluxo de trabalho.

Enquanto isso, a Trian recomenda dois caminhos potenciais para a ESPN: que o serviço de streaming independente da ESPN, que a Disney pretende lançar até o outono de 2025, seja lançado "idealmente com um parceiro de 'pacote' como Netflix ou Amazon"; ou que a ESPN deva "colher dinheiro de seu negócio linear para reinvestir seletivamente na ESPN+ e em partes de maior crescimento do negócio da Disney (como o Disney+)."

Em outros lugares, a Trian sugere a fusão das organizações de produto e conteúdo do Disney+ e Hulu para cortar custos — uma medida que, segundo ela, criaria eficiências de custo na ordem de US$ 1 bilhão. A Disney está no processo de comprar a participação de 33% da NBCUniversal no Hulu. Em novembro, a Disney disse que pagaria pelo menos US$ 8,61 bilhões para a Comcast pela participação no Hulu, com o preço final — que poderia ser mais alto — a ser baseado em uma avaliação do valor de mercado do Hulu pelos banqueiros de cada parte.

Outras sugestões no documento não são novas. Por exemplo, Peltz quer que a Disney alcance margens de streaming "como as da Netflix" de 15% a 20% até 2027, algo que o fundo de hedge já delineou anteriormente. A Trian também quer ver o conselho da Disney "resolver" seus "problemas crônicos de sucessão" para o CEO Bob Iger, cujo contrato expira no final de 2026.

Grande parte do documento da Trian trata de apresentar o caso para mudanças no conselho da Disney. Por exemplo, o fundo de hedge argumenta que o acordo de US$ 71 bilhões da Disney para a 21st Century Fox, concluído em 2019, foi "estrategicamente falho": "Somos céticos de que a Disney tenha cumprido suas sinergias direcionadas e ação por ação dada a deterioração do poder de ganhos de mídia da Disney após a aquisição."

O acordo Disney/Fox foi "possivelmente resultado de incentivos desalinhados", diz a Trian. "No mesmo dia em que a Disney concordou em adquirir a Fox, o conselho estendeu o contrato de emprego do Sr. Iger por quatro anos e lhe concedeu um pacote de compensação 'exorbitante', argumentando que fazê-lo era 'crítico' para impulsionar o valor a longo prazo da aquisição", diz o documento.