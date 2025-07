Menino de 10 anos faz sucesso com sua barraca de limonada e já acumula mais de US$ 10 mil

O negócio de limonada mais famoso do Upper West Side não é comandado por adultos — e sim por Julian Lin, um garoto de apenas 10 anos.

Desde os quatro, ele mergulha no universo das negociações e hoje já acumula mais de US$ 10 mil com vendas que vão muito além do suco de limão. As informações foram retiradas de New York Post.

Um talento para os negócios estimulado desde cedo

A relação de Julian com o mundo corporativo começou de forma inusitada: voluntário em uma barraca de frutas do bairro, ainda com 4 anos, o menino ajudava a organizar mercadorias e atender clientes.

O espírito empreendedor não demorou a aparecer. Durante a pandemia, aos 6 anos, ele fundou o J’s DINR, um "restaurante" caseiro especializado em entregas para vizinhos.

No cardápio, receitas da família como "Granola da Vovó", sopa de cenoura e bolo de abobrinha com chocolate.

A virada de chave com a Bobanade

Ainda em 2020, Lin criou sua própria barraca de limonada, o que viria a ser o início do negócio que mais tarde conquistaria o bairro.

Inicialmente, ele fazia o suco com limões recebidos de graça da barraca onde era voluntário e vendia os copos por US$ 1. Porém, as despesas com copos, açúcar e sinalização quase zeravam seu lucro.

Foi então que ele resolveu aplicar um princípio básico de finanças corporativas: revisar a estratégia com base em dados de mercado. Um trabalho de pesquisa escolar revelou que seus colegas mal percebiam diferença entre seu suco e o de marca comprada no mercado.

Foi então que ele pensou em uma solução: passou a misturar a limonada industrial com popping boba, pequenas esferas gelatinosas recheadas de líquido doce, compradas pela internet.

Nascia, assim, a Bobanade, vendida a US$ 2,50 por copo e responsável por gerar cerca de US$ 250 em um único dia de vendas.

Expansão e diversificação de portfólio

O sucesso da Bobanade não ficou restrito à rua. Julian ampliou suas fontes de receita e passou a vender também ecobags personalizadas a US$ 23, chapéus estilo bucket por US$ 28 e outros itens domésticos com sua marca, tudo disponível em seu site oficial.

Mais recentemente, organizou sua própria feira de negócios voltada para crianças, a Kids Business Fair, no The Grand Bazaar NYC, reunindo 15 pequenos empreendedores.

Dentre os produtos vendidos estavam obras de arte, bálsamos labiais caseiros e outras invenções infanto-juvenis.

Visão de futuro e foco em reinvestimento

Com mais de US$ 10 mil economizados, Julian não pensa em gastar com brinquedos nem mesmo com sua futura faculdade.

“Provavelmente vai ser usado como capital inicial para oportunidades de negócios no futuro”

A importância de dominar as finanças corporativas

