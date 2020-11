Melhores e Maiores terá show de Negra Li e Toni Garrido para todo o Brasil

O mais respeitado ranking de negócios no Brasil mudou de formato. Em 2020, MELHORES E MAIORES será 100% digital e aberto para todos os brasileiros. Pela primeira vez em 47 anos, o conteúdo será transmitido ao vivo. A tradicional premiação será realizada em um encontro online, que trará também debates sobre assuntos atuais com alguns dos mais importantes líderes do Brasil. MELHORES E MAIORES será apresentado pelos cantores Negra Li e Toni Garrido, que farão um pocket show durante a premiação, marcada para o próximo dia 18 de novembro, às 17h. O evento será transmitido no site, YouTube e Facebook da EXAME. Nesse dia, serão anunciados os nomes das melhores empresas que se destacaram por seu desempenho em 20 setores da economia.

Inscreva-se e faça parte do Oscar das empresas!

Ao trazer música e entretenimento, a EXAME procura, por meio de MELHORES E MAIORES, aproximar a sociedade e o mundo dos negócios, o que, num primeiro momento, pode parecer algo distante da realidade da maioria das pessoas. “A música também é um negócio. Tenho o privilégio de fazer da minha arte o meu negócio, de movimentar profissionalmente muitas pessoas e estruturas. Acho que a música conecta as pessoas, tem alcance global. Por meio da música, você se insere em diversas culturas”, afirma Negra Li.

“A arte de uma forma geral existe para a gente ter dias melhores e capacidade de encarar melhor o caos. A música também foi feita para a gente chegar a todos os pontos, inclusive nos negócios, de uma forma mais poética”, disse Toni Garrido.

Os cantores, os primeiros a serem convidados como apresentadores na nova versão de MELHORES E MAIORES, antecipam um pouco do que o público pode esperar do pocket show no dia 18 de novembro. “Com certeza, haverá muita entrega. Sinto tanta saudade do palco! Me sinto lisonjeada e tenho certeza de que será tudo lindo”, disse Negra Li. “Eu quero fazer o meu melhor, com muita dedicação e muito trabalho”, contou Garrido.

“Estamos oferecendo para todo o público um conteúdo que antes ficava exclusivo a CEOs. Se antes o evento era uma premiação, agora é uma nova experiência, com o reconhecimento das melhores e maiores empresas do Brasil, música e muito conteúdo, além da presença dos maiores líderes do país”, afirma Gabriela Gaspari, head de Experience da EXAME.

Voto popular

Além da migração para o ambiente digital e da inclusão do entretenimento durante a premiação, neste ano a EXAME também convocou os brasileiros a participar da escolha da empresa mais admirada de 2020, um ano com muitas dificuldades. A votação popular já está aberta aqui, e o resultado da apuração será conhecido durante o evento.

Para votar na empresa mais admirada de 2020, basta entrar no link da votação, preencher os campos com suas informações pessoais e escolher a empresa no campo “Seu Voto”. São 1.500 empresas pré-selecionadas pela EXAME, disponíveis para serem escolhidas — todas elas figuram em algum dos rankings de MELHORES E MAIORES. Por fim, basta selecionar os campos obrigatórios e clicar em “votar”. No pé da página estão listadas, em ordem alfabética, todas as empresas.