Melhores e Maiores: confira as vencedoras em 20 setores

As melhores empresas de 2020 são aquelas que conseguiram se adaptar ao cenário difícil e investir em inovação e diferenciação. A premiação Melhores & Maiores reconheceu esses exemplos de resiliência e criatividade em sua edição de 2020.

A maior premiação do mundo empresarial brasileiro chega à sua edição deste ano em um formato totalmente digital e inédito, pela primeira vez em 47 anos aberto ao público. Com debates, entretenimento e música, o evento trouxe os principais assuntos do mundo empresarial brasileiro.

As empresas que figuram nos rankings de Melhores & Maiores deste ano empregam 3,6 milhões de pessoas e faturaram mais de 4 trilhões de reais em 2019.

Confira abaixo as empresas que foram premiadas em 20 setores, além da empresa do ano, empresa do agronegócio e empresa eleita por voto popular.