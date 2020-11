Melhores e Maiores anuncia as empresas campeãs em ano repleto de novidades

Lançado pela EXAME em 1974, MELHORES E MAIORES consolidou-se ao longo dos anos como o principal prêmio para celebrar o capitalismo brasileiro. E hoje é o dia em que serão anunciados os nomes das empresas que mais se destacaram por seu desempenho no último ano. O evento, pela primeira vez, será transmitido inteiramente online e poderá ser visto no Portal da Exame, a partir das 17h. A transmissão virtual, uma necessidade imposta pela pandemia do novo coronavírus, tem uma vantagem: o evento de premiação de MELHORES E MAIORES, antes uma cerimônia fechada para poucos convidados, será aberto a todas as pessoas.

Tradicionalmente, o evento de MELHORES E MAIORES é realizado no início do segundo semestre. Este ano, porém, em consequência da crise da covid-19 — que levou à prorrogação por três meses do prazo para as companhias abertas publicarem seus balanços contábeis —, a cerimônia de premiação das empresas que foram destaques no último ano também teve de ser adiada.

Em compensação, não vão faltar atrações nas quase 3 horas e meia do evento, que serão apresentados pelos cantores Toni Garrido e Negra Li — eles também farão shows ao final da programação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, terá uma participação especial na abertura do evento. Outro ministro, Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, vai bater um papo sobre “O Brasil de 2021” com Renato Mimica, CIO da Exame Research.

Outro debate que vai movimentar a programação terá como tema o ESG (sigla para environmental, social and governance, ou governança ambiental, social e corporativa). O painel terá a presença dos CEOs João Paulo Ferreira (da Natura), Cristiano Teixeira (Klabin) e Daniel Randon (Randon), com a moderação de Leo Branco, editor da Exame.

Durante o evento, serão divulgados os nomes das empresas vencedoras em 20 setores da economia: Atacado, Autoindústria, Bens de Capital, Bens de Consumo, Eletroeletrônicos, Energia, Farmacêutico, Indústria da Construção, Indústria Digital, Infraestrutura, Mineração, Papel e Celulose, Química e Petroquímica, Saúde, Serviços, Siderurgia e Metalurgia, Telecomunicações, Têxtil, Transporte e Varejo.

A escolha das melhores empresas nesses setores é feita por meio de uma análise técnica, baseada numa metodologia desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), ligada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. O critério para avaliar o sucesso é basicamente uma comparação dos resultados obtidos em termos de crescimento, rentabilidade, saúde financeira, participação de mercado e produtividade por empregado.

Da lista das 20 melhores empresas sai a “Empresa do Ano”, escolhida pela EXAME seguindo o julgamento jornalístico. Da mesma forma, é escolhida a “Melhor do Agro”, a partir das empresas que mais se destacaram por seu desempenho em 12 segmentos do agronegócio.

Neste ano, uma das novidades é a criação da votação popular para a escolha da “Empresa Mais Admirada do Brasil”. As pessoas que se cadastraram em página específica no site da EXAME puderam votar na empresa de sua preferência, em uma lista prévia com cerca de 1.500 companhias que figuram nos diversos rankings de MELHORES E MAIORES. Durante quase um mês, a iniciativa mobilizou diversas empresas, que engajaram seus funcionários para participar da votação. Ao todo, foram computados cerca de 64.000 votos. O nome da grande vencedora também será anunciado hoje durante o evento online.

Outra novidade é a instituição dos prêmios de “Executivo do Ano”, “Líder do Ano” e “Personalidade do Ano”. O objetivo é reconhecer pessoas que fizeram a diferença no mundo dos negócios este ano.

O evento de premiação marcará também o lançamento de um canal com conteúdo exclusivo de MELHORES E MAIORES dentro do Portal da EXAME. Ali, será possível acessar os perfis e os principais indicadores das 500 maiores empresas do país, além de vários rankings e material complementar ao publicado na revista. A ideia é que o novo canal se torne uma fonte de consulta permanente para quem deseja saber mais sobre as melhores e maiores empresas do Brasil.