MELHORES E MAIORES 50 ANOS: Ambev é destaque histórico com inovação e ambição global

A Ambev é uma cervejaria que tem o foco em pessoas como ponto central de sua estratégia. Esse é um dos ingredientes de seu sucesso no longo prazo, segundo o CEO da empresa, Jean Jereissati. A companhia, dona de marcas como Skol e Stella Artois, é a empresa de alimentos e bebidas que mais vezes foi a campeã de seu setor em MELHORES e MAIORES, da EXAME. Foram 10 conquistas, entre 1979 e 2002.

"Quando convidamos novas pessoas para trabalhar com a gente ou fechamos parcerias com nosso ecossistema, sempre pensamos em parcerias a longo prazo", diz Jereissati. "E isso nos ajudou muito a transformar o nosso negócio e a impactar positivamente a realidade das pessoas e do nosso ecossistema".

Referência em gestão

A companhia transformou o mercado de cervejas no Brasil e no mundo. Em 2022, faturou 79,7 bilhões de reais no Brasil. E é reconhecida como a base de uma cultura de gestão que chegou a companhias globais como a ABInbev e a Kraft Heinz. Tem como pontos centrais a meritocracia, o senso de dono e a busca por eficiência.

São características importantes para lidar com uma certeza a quem faz negócios no Brasil ao longo das décadas, como destaca Jereissati: a volatilidade. "A Ambev é uma multinacional brasileira com atuação na América, principalmente na América Latina. E a América Latina é volátil", diz. "Já passamos por diferentes momentos sociais, por diversos ciclos econômicos. Foram e são muitos desafios. Por isso, o importante é se manter consistente para navegar em um ambiente que muda o tempo todo".

Nos primeiros anos de seu protagonismo no mercado brasileiro, o foco estava na eficiência operacional. Depois, nos 90, a ampliação da capacidade, sobretudo com a fusão de Brahma e Antarctica, em 199. Na sequência, a expansão internacional que se consolidou no século 21. Mais recentemente, explica Jereissati, o foco está em ampliar a atuação.

"Investimos muito em P&D e nos tornamos uma plataforma de inovação, que vai desde novas marcas até novos serviços, como o Zé Delivery e o BEES. Atualmente, estamos investindo muito em tech", afirma.

A companhia também está indo além de sua zona de conforto ao investir, por exemplo, no mercado de vinhos. Os tempos de liderança e conforto com marcas arrasa quarteirão ficou para trás. Para manter-se líder num setor em constante transformação a Ambev investe. E, como sempre, aposta na formação de pessoas. Essa receita segue tão relevante quanto era 50 anos atrás.