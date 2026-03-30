MELHORES E MAIORES 2026: inscrições abertas até 30 de maio; veja como se inscrever

As inscrições para a 53ª edição do prêmio MELHORES E MAIORES 2026 já estão abertas.

Até o dia 30 de maio, as empresas que quiserem concorrer a alguma das categorias devem preencher o questionário, disponível , as empresas que quiserem concorrer a alguma das categorias devem preencher o questionário, disponível neste link

O prêmio é o mais reconhecido de economia e negócios do Brasil. A cerimônia está marcada para setembro, com direito à edição especial impressa, no site da EXAME e cerimônia presencial.

Na edição do ano passado, foram premiadas 1.000 empresas em 15 categorias principais. A Sabesp, companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo, foi a empresa do ano.

“Num mundo em transformação, reconhecer quem faz a diferença é especialmente relevante. São as lições dessas empresas que vão seguir transformando a economia do Brasil”, diz Lucas Amorim, Diretor de Redação da Exame.

A metodologia da premiação é desenvolvida pela EXAME, em parceria com o Ibmec, uma das mais conceituadas escolas de negócios do país, e leva em conta não somente os indicadores financeiros e contábeis, como também a diversidade na gestão, boas práticas ambientais e de governança, com relevância na avaliação.

“Fazemos a separação entre professores de finanças e pesquisadores. Desta forma, garantimos a boa distribuição dos dados e a velocidade na análise. Antes da liberação de todos os resultados, as avaliações são revistas por um comitê curador garantindo a melhor avaliação possível”, avalia Samuel Barros, Coordenador Técnico da metodologia da MM e também reitor do Ibmec, no Rio de Janeiro.

“A empresa para ganhar na MELHORES E MAIORES realmente é merecedora em diversos espectros”, completa Barros.

Link de inscrição

Tudo sobre MELHORES E MAIORES 2026:

Como minha empresa pode se inscrever?

As inscrições para o MELHORES E MAIORES 2026 devem ser feitas entre 30 de março até 30 de maio, por meio de questionário disponível neste link

Quem pode se inscrever na premiação?

Empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no "Diário Oficial" dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.

Minha empresa não tem dados públicos. Ela pode se inscrever?

Sim, se até o último dia de inscrição para a premiação (30 de maio) os dados forem publicados no site da sua empresa.

Qual período será levado em consideração?

O levantamento, sempre seguindo rigorosos critérios de avaliação, analisará os dados relativos a 2025, ano em que o PIB do Brasil cresceu 2,3%.

Que critérios serão levados em consideração na avaliação das empresas?

Três critérios serão levados em consideração: resultados contábeis das empresas, crescimento dentro do segmento, diversidade e responsabilidade social, ambiental e compliance corporativo e governança.

Quem fará a análise dos dados?

A EXAME contará com uma metodologia exclusiva desenvolvida pelo Ibmec, uma das principais escolas de negócios do Brasil, para avaliar as empresas de setores diversos da economia. Uma comissão escolhida pela direção da EXAME ainda vai validar os resultados para chegar às melhores empresas do ano.

Quando o ranking será publicado?

O ranking será publicado na edição de setembro da EXAME deste ano.

Minhas dúvidas não foram resolvidas. Qual o canal de comunicação para obter mais informações?

As empresas participantes que sentirem necessidade de retificar informações poderão entrar em contato com a equipe responsável pela captação e conferência dos dados por meio do e-mail: mmexame@ibmec.edu.br

Metodologia - Melhores e Maiores

A premiação MELHORES E MAIORES avalia empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.

Confira abaixo a metodologia para entender os critérios utilizados na edição - e como são escolhidas as melhores empresas.

Para realização das análises, são considerados três critérios:

S1 – Resultados Contábeis-Financeiros

Para consideração dos dados financeiros foram elencados os seguintes índices:

ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido: Que nos permite avaliar a rentabilidade na visão dos sócios investidores do ativo.

ROCE – Retorno Sobre o Capital Empregado: Que nos Permite avaliar a rentabilidade sobre a totalidade de capital empregado no ativo.

ILS – Índice de Liquides Seca: Que nos permite avaliar a qualidade da liquidez da empresa, já desconsiderando o feito dos estoques.

Margem Líquida: Permite avaliar se a empresa está apresentando resultados líquidos.

D/E – Alavancagem ou Índice de Endividamento: Que nos permite avaliar o volume de endividamento em relação ao patrimônio líquido.

S2 – Crescimento

Como crescimento avaliamos prioritariamente o crescimento das receitas, patrimonial e resultado líquido entre o período de 2023 e 2025, a fim de verificar quem apresentou o melhor crescimento de mercado no período.

S3 – ESG

Neste item são trabalhadas as questões relacionadas a diversidade e indicadores sociais, questões de governança e compliance e questões ambientais. Os itens são trabalhados de acordo com as respostas apresentadas e pesquisas realizadas sobre escândalos e desvios de conduta da empresa e seus gestores.

Como resultado da avaliação, são considerados os seguintes pesos:

S1 = 35%

S2 = 35%

S3 = 30%

Assim, a nota final é definida pela equação:

NF = (S1*35%) + (S2*35%) + (S3*30%)

Vale a observação que questões relacionadas a escândalos, crimes, corrupção e questionamentos sociais foram consideradas de forma subjetiva nas avaliações de ESG, buscando sempre ser o mais justo e honesto possível na avaliação.

A metodologia e a avaliação das empresas são realizadas pelo Ibmec, com participação de um comitê executivo da EXAME.