Melhores e Maiores 2025: o mais reconhecido prêmio da economia brasileira acontece hoje

A 52ª cerimônia de Melhores e Maiores será realizada no Hotel Unique em São Paulo: juntas, as 1000 empresas listadas faturaram R$ 9,7 trilhões

Melhores e Maiores 2025: evento reconhece as melhores empresas do país (Eduardo Frazão/Exame)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06h00.

Acontece nesta quinta-feira, 25, a cerimônia da 52ª Edição de Melhores e Maiores, o prêmio mais reconhecido da economia brasileira. As 1.000 empresas listadas receberão hoje o reconhecimento pelos bons resultados apresentados em 2024. Juntas, elas têm um faturamento de R$ 9,7 trilhões e são as Melhores e Maiores do Brasil.

A premiação presencial será feita no Hotel Unique, em São Paulo. Os resultados do prêmio e os rankings completos serão disponibilizados em uma edição especial impressa e no portal Melhores e Maiores a partir das 22h, horário de Brasília.

O prêmio inclui 15 categorias, além do ranking geral.

Como assistir

Os resultados do prêmio e os rankings completos serão disponibilizados em uma edição especial impressa e no portal Melhores e Maiores a partir das 22h, horário de Brasília. Assista o ao vivo no nosso canal do YouTube.

Com metodologia desenvolvida pela EXAME, em parceria com o Ibmec, uma das mais conceituadas escolas de negócios do país, a publicação leva em conta não somente os indicadores financeiros e contábeis, como também a diversidade na gestão, boas práticas ambientais e de governança, as quais têm relevância na avaliação.

Participam do prêmio empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no "Diário Oficial" dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.

Três critérios serão levados em consideração: resultados contábeis das empresas, crescimento dentro do segmento, diversidade e responsabilidade social, ambiental e compliance corporativo e governança.

Empresas tiveram crescimento de receita de 7,9%

As 1.000 companhias do Ranking Melhores e Maiores fecharam o ano de 2024 com receitas líquidas de 9,7 trilhões de reais no seu conjunto, um crescimento de 7,9% sobre 2023. Foi mais do que o dobro da expansão de 3,4% do PIB brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos 22 setores que dividem as empresas do ranking, apenas três tiveram queda nas receitas líquidas: Agronegócio (-9,15%); Siderurgia, Mineração e Metalurgia (-0,69%); e Petróleo e Químico (-0,20%). Os demais cresceram acima dos 3,4% de expansão do PIB, ou pelo menos a uma taxa muito próxima disso.

