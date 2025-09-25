Melhores e Maiores 2025: o mais reconhecido prêmio da economia brasileira acontece hoje

Participam do prêmio empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no "Diário Oficial" dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.
Três critérios serão levados em consideração: resultados contábeis das empresas, crescimento dentro do segmento, diversidade e responsabilidade social, ambiental e compliance corporativo e governança.
Empresas tiveram crescimento de receita de 7,9%
As 1.000 companhias do Ranking Melhores e Maiores fecharam o ano de 2024 com receitas líquidas de 9,7 trilhões de reais no seu conjunto, um crescimento de 7,9% sobre 2023. Foi mais do que o dobro da expansão de 3,4% do PIB brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Dos 22 setores que dividem as empresas do ranking, apenas três tiveram queda nas receitas líquidas: Agronegócio (-9,15%); Siderurgia, Mineração e Metalurgia (-0,69%); e Petróleo e Químico (-0,20%). Os demais cresceram acima dos 3,4% de expansão do PIB, ou pelo menos a uma taxa muito próxima disso.