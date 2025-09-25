Melhores e Maiores 2025: o mais reconhecido prêmio da economia brasileira acontece hoje

Acontece nesta quinta-feira, 25, a cerimônia da 52ª Edição de Melhores e Maiores, o prêmio mais reconhecido da economia brasileira. As 1.000 empresas listadas receberão hoje o reconhecimento pelos bons resultados apresentados em 2024. Juntas, elas têm um faturamento de R$ 9,7 trilhões e são as Melhores e Maiores do Brasil.

O prêmio inclui 15 categorias, além do ranking geral.

Como assistir

Os resultados do prêmio e os rankings completos serão disponibilizados em uma edição especial impressa e no portal Melhores e Maiores a partir das 22h, horário de Brasília. Assista o ao vivo no nosso canal do YouTube.

Com metodologia desenvolvida pela EXAME, em parceria com o Ibmec, uma das mais conceituadas escolas de negócios do país, a publicação leva em conta não somente os indicadores financeiros e contábeis, como também a diversidade na gestão, boas práticas ambientais e de governança, as quais têm relevância na avaliação.