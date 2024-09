Melhores e Maiores 2024: Allos é a empresa do ano; confira os vencedores da 51ª edição

As melhores e maiores empresas do país receberam nesta terça-feira, 17, o reconhecimento pelos bons resultados apresentados em 2023. Em sua 51ª edição, o prêmio Melhores e Maiores foi realizado no hotel Unique, em São Paulo.

Foram premiadas 1.000 empresas brasileiras, em 15 categorias principais, além de empreendedorismo social. Allos, a gigante dos shopping centers, foi eleita a empresa do ano.

"A função social da EXAME é contar a história de vocês [empresas], e contar como ela deve ser. As dificuldades, superações e os crescimentos que todos vocês passaram e, com isso, fizeram o Brasil mudar de patamar", disse André Esteves, chairman do BTG Pactual (grupo controlador da EXAME), em discurso durante a abertura do evento.

A premiação Melhores e Maiores avalia empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.

Para conferir o ranking completo das vencedoras, acesse aqui.

Empresas tiveram crescimento de receita de 5,51%

Para realização das análises são considerados três critérios: resultados contábeis-financeiros do ano passado, crescimento das receitas nos últimos cinco anos e questões relacionadas a diversidade e indicadores sociais, questões de governança e compliance e questões ambientais.

O peso para cada critério é, respectivamente, 35%, 35% e 30%. A compilação de dados e as análises setoriais foram feitas em parceria com o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec).

As empresas listadas em Melhores e Maiores faturaram no total R$ 8,28 trilhões em 2023, um crescimento de 5,51% em relação ao ano anterior, quando a soma da receita das companhias publicadas foi de R$ 7,85 trilhões.

Para efeito de comparação, o PIB brasileiro fechou o ano com R$ 10,9 trilhões, um crescimento de 2,9%. “As empresas registradas como melhores e maiores apresentaram um desempenho melhor do que a economia brasileira como um todo, o que pode indicar que o ano de 2023 beneficiou as grandes empresas do país”, diz Samuel Barros, reitor do Ibmec no Rio de Janeiro.

As vencedoras por categoria

Agronegócio

Destaque: Boa Safra

Alimentos e Bebidas

Destaque: Granja Faria

Atacado e Varejo

Destaque: Assaí Atacadista

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

Destaque: WEG

Energia

Destaque: Engie

Farmacêutico e Beleza

Destaque: EMS

Imobiliário e Construção Civil

Destaque: Allos

Moda e Vestuário

Destaque: Vulcabras

Papel e Celulose

Destaque: Suzano

Petróleo e Químico

Destaque: Prio

Saneamento e Meio Ambiente

Destaque: Aegea

Saúde e Serviços de Saúde

Destaque: Fleury

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

Destaque: Gerdau

Tecnologia e Telecomunicações

Destaque: TIM

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

Destaque: JSL

Empreendedor Social

Destaque: Ana Fontes