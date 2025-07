Melhores dos Negócios Internacionais 2025: inscrições abertas para a segunda edição do prêmio

Pelo segundo ano consecutivo, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a EXAME se unem para reconhecer as empresas que se destacam no cenário internacional por meio do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025. O objetivo é celebrar as organizações que têm impulsionado o Brasil no mercado global e que levam produtos, serviços e inovações do país para o mundo.

A premiação conta 18 categorias voltadas a empresas que se destacaram entre janeiro de 2024 e junho de 2025 com ações e iniciativas para o fortalecimento da posição do Brasil no mercado internacional. As inscrições ficam abertas até o dia 07 de setembro.

“Na segunda edição desta premiação, reforçamos o reconhecimento ao papel estratégico do exportador brasileiro no desenvolvimento da nossa economia. Do pequeno ao grande empresário, seguimos comprometidos em apoiar a conquista de novos mercados e a internacionalização de nossos negócios”, diz Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

A cerimônia de premiação acontecerá em dezembro deste ano, em São Paulo.

Sucesso da primeira edição

No ano passado, o Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais reuniu líderes empresariais, especialistas em comércio exterior e autoridades, incluindo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

"Prêmios como esse funcionam como um grande estímulo à exportação", disse Alckmin na ocasião.

O evento destacou iniciativas em categorias como Exportação e Desenvolvimento Sustentável, Investimento Estrangeiro e Promoção e Imagem, além de reforçar o compromisso da ApexBrasil em apoiar empresas brasileiras em seus esforços globais.

A cerimônia também funciona como uma plataforma de networking para empresários, startups, investidores e stakeholders, que aproveitam o espaço para trocar experiências e expandir as suas operações globalmente.

Quem pode se inscrever

Com inscrições abertas até 07 de setembro, podem concorrer ao prêmio empresas, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades dos setores, fundos de participação e sociedades de investimentos que atendem aos critérios de avaliação em cada uma das 18 categorias.

Para participar, clique aqui para ler o regulamento e se inscrever gratuitamente.