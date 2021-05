Melhores do ESG: hidrovias, portos e ferrovias investem na agenda verde

As ações em ESG estimulam a implementação de medidas na direção da inovação e da melhoria do gerenciamento de risco. Dessa forma, os investimentos na área oferecem proteção contra perdas, ainda mais em momentos de crise.

Mais ainda: gerir as companhias tendo no horizonte um cenário de baixo carbono aumenta a qualidade do desempenho financeiro, desde que as ações estejam integradas à estratégia da companhia.

Essas são as principais conclusões a que chegou um estudo da Universidade de Nova York divulgado em fevereiro. Resultado da análise de 1.141 pesquisas, publicadas entre 2015 e 2020, o trabalho foi citado por Fabricio Soler, professor coordenador do curso Compliance Ambiental e ESG da Trevisan Escola de Negócios, na abertura do painel Modais sustentáveis: tornando o deslocamento mais eficiente, nesta quarta-feira, 5, no terceiro dia de Melhores do ESG: Repensando o valor de tudo, evento 100% online e gratuito promovido pela EXAME ao longo dos meses de maio e junho.

O professor moderou o debate, do qual participaram João Alberto Abreu, Diretor-Presidente da Rumo, Fabio Schettino, CEO da Hidrovias do Brasil, e Fernando Biral, CEO da Santos Port Authority. Os três executivos apresentaram suas principais ações no campo de responsabilidade social e ambiental e governança.

“A hidrovia é um modal mais limpo e ambientalmente responsável”, lembrou Fabio Schettino. “Temos no Brasil 42 mil quilômetros de rios navegáveis. A hidrovia é 10 vezes menos poluente e consome menos combustível do que a rodovia”.

Além disso, alegou, cada comboio empurrado por um empurrador tira 1500 caminhões da estrada. “O caminhão tem um papel fundamental na capilaridade, na distribuição. O que é uma distorção é um caminhão percorrer 3 mil quilômetros com 40 toneladas, principalmente carga de baixo valor agregado. Temos o agronegócio e a mineração mais eficiente do mundo, mas a logística ainda pode ganhar efetividade”.

Gestão ambiental

Do ponto de vista da gestão do porto de Santos, afirmou Fernando Biral, o uso do modal marítimo tem, de fato, maior eficiência energética. “Mas não vamos nos acomodar. Estamos trabalhando na deseletrificação do cais. O diesel ainda representa 80% da nossa matriz energética. Queremos poder desligar os motores a combustão enquanto estamos fazendo as operações de embarque e desembarque”.

Como lembrou Biral, “Nossa matéria-prima é o estuário, é a natureza que nos oferece nossas condições de trabalho. O mínimo que podemos fazer é cuidar do meio-ambiente”.

Por sua vez, João Alberto Abreu apresentou estatísticas: “O Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovias. São cinco concessões, que respondem por 15% do modal brasileiro. Transportamos aproximadamente 60 milhões de toneladas por ano”.

E deixou claro que a Rumo tem estratégias claras de ESG, medidas com rigor. “ESG é uma filosofia que tem que fazer parte das estratégias, dos processos de decisão das empresas. É a única forma de continuar gerando valor no longo prazo.”

A companhia reduziu as emissões em 10%. “Temos a meta de, até 2025, termos o rastreamento de toda as nossas cargas. É uma agenda muito forte para nós, assim como o trabalho voltado para a segurança”.

A agenda ambiental também entrou na estrutura de capital da empresa. “Ano passado emitimos um green bond de 500 milhões de dólares, que precisam ser investidos em equipamentos e obras que tragam redução de emissão e de impacto ambiental. Mais recentemente emitimos uma debênture cujo custo é reduzido na medida em que metas ambientais são cumpridas”.

Comprometimento

Fernando Biral informou que o porto de Santos elaborou um relatório de sustentabilidade pela primeira vez. “Também recuperamos a sustentabilidade financeira da companhia e redesenhamos projetos de infraestrutura”, comentou.

Os três concordaram sobre a importância da multimodalidade, focada em processos de maior eficiência e menor emissão de gases causadores do efeito estufa. “Precisamos da multimodalidade, é ela que traz eficiência. Como balancear essa equação é fundamental”, afirmou, por exemplo, Fabio Schettino.

“Temos um absoluto rigor e compromisso com esses temas. Já passou da hora”, finalizou ele, “de as empresas saírem da retórica, olharem para que direção estão caminhando, quais compromissos estão assumindo”.

