Melhores do ESG: Com método Cradle to Cradle, empresas se reinventam

Como alcançar o mais alto padrão de ESG, aquele em que todos os processos são repensados e os produtos, reinventados? O “Cradle to Cradle” (“do berço ao berço”) proporciona esse nível de desempenho. Ele leva em consideração cinco aspectos: saúde do material, qualidade do produto, proteção da água e do solo, proteção do clima e justiça social. Somados, eles permitem alcançar a economia verdadeiramente circular.

Para auxiliar as empresas a alcançar esse novo padrão, o Cradle to Cradle Products Innovation Institute confere certificações em quatro categorias, de bronze a platina. “A transição para energias renováveis só podem resolver 55% das emissões globais. O restante precisa vir de uma transformação da forma como fabricamos e consumimos produtos”, lembrou Christina Raab durante uma masterclass disponibilizada online e gratuitamente durante o evento Melhores do ESG, que está sendo realizado por Exame ao longo de cinco semanas.

Novo ciclo

Raab é Vice Presidente de desenvolvimento e estratégia no instituto. Falando a partir de Amsterdã, ela definiu a estratégia “do berço ao berço” da seguinte forma: “O Cradle to Cradle implica numa mudança de paradigma fundamental. Tudo no ciclo de produção passa a seguir o círculo biológico. Buscamos um impacto global de materiais e produtos, projetados de forma a desenvolver uma economia próspera e que zele pelo meio ambiente.”

A soma dos cinco aspectos, disse ela, permite alcançar um feito: garantir que o uso de materiais seja revisto, os produtos sejam desenhados para serem reaproveitados e a gestão de recursos naturais, assim como o compromisso com os direitos humanos, sejam considerados prioritários.

Para alcançar o sucesso, disse ela, é fundamental fortalecer as iniciativas já existentes de sustentabilidade, usar a estratégia Cradle to Cradle para informar as estratégias de desenvolvimento, engajar todos os departamentos relevantes, inclusive a alta liderança, e encontrar os melhores parceiros.

Recomendou: “O ideal é encontrar fornecedores que já tenham uma mentalidade parecida, que compartilhem dos seus valores”. Perto do final de sua aula, lembrou: “O Brasil tem um potencial enorme. Pode se tornar um líder global nesse novo modelo econômico”.