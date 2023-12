MEI: 4 dicas de como se planejar para tirar férias

Muitos brasileiros costumam aproveitar os meses de dezembro e janeiro para tirar férias. Mas a decisão não é tão simples quando você é dono de um negócio e, especialmente, se você é um Microempreendedor Individual (MEI), modalidade que permite a contratação de, no máximo, apenas um funcionário.

Para ajudar os empresários que almejam se ausentar das atividades do empreendimento para um merecido descanso, a Agência Sebrae de Notícias conversou com o gerente de Relacionamento com o Cliente do Sebrae, Enio Pinto, que traz dicas para você curtir o recesso sem culpa, mas com muita organização.

1. Treine seu colaborador ou contrate um temporário

Para quem tem apenas um funcionário, o ideal é delegar a ele a rotina mais operacional e focar nas questões estratégicas. Treine o seu colaborador para o período em que você estiver ausente de forma que ele consiga prosseguir com as atividades.

Caso você trabalhe sozinho, contrate temporariamente um profissional – ele ficará responsável por, minimamente, não deixar os seus clientes sem um retorno, além de dar andamento a algumas atividades enquanto você está fora. A arte de delegar tem ganhos muito concretos para o negócio. Você tem de delegar questões mais operacionais, “mais bíceps”. E ficar para você, o gestor empreendedor, questões que de fato são críticas, que vão fazer a diferença na prestação dos seus serviços. O principal é se desocupar e ter tempo na agenda para fazer aquilo que de fato é a essência no seu negócio: entregar valor ao seu cliente.

2. Aposte em períodos curtos de férias

Naturalmente, se você não tem um time consistente, o ideal é planejar períodos de férias curtos e, necessariamente, no contrafluxo da sua melhor temporada, o que chamamos de sazonalidade negativa, quando a procura por seus serviços ou produtos está no período mais baixo do ano.

Empreendimentos que têm uma sazonalidade negativa muito acentuada podem até desativar seu funcionamento nesses períodos, como a rede ligada ao turismo, por exemplo. Determinadas regiões do país em que o turismo fica praticamente morto em função das condições climáticas têm pousadas e restaurantes que podem fechar na baixa temporada.

3. Comunique seu cliente com antecedência

Outra providência é comunicar seu afastamento com alguma antecedência, informando o seu cliente sobre o período que você estará fora.

4. Organize um plantão de atendimento

Uma alternativa interessante é montar um plantão de atendimento ao cliente em um canal remoto na internet ou em uma rede social. O pequeno empreendimento costuma ter um combo. Por exemplo, utiliza o Instagram para divulgação de imagens e vídeos do produto e/ou serviço, deixando ali, na plataforma, um link para o WhatsApp da empresa, para fechar a venda por esse canal.

É sempre desafiante tirar férias quando você é empreendedor e não conta com um time. O conjunto de todas essas dicas vai te permitir se afastar por um período.

