Mega da Virada: prêmio de R$ 500 milhões pode comprar 7 mil franquias da Cacau Show; veja opções

Já pensou em começar 2023 com R$ 500 milhões na conta? Segundo a Caixa Econômica Federal, esta é a estimativa do prêmio da ‘Mega da Virada’, o maior da história. O valor é definido a partir das regras de acumulação de concursos anteriores e a expectativa do que foi arrecadado com as vendas.

Para quem já apostou ou vai apostar neste sábado, 31, e ainda não sabe o que fazer com tanto dinheiro, uma das formas seguras de manter esse rendimento com retorno recorrente é investir em um negócio consolidado, como redes de franquias, que já contam com um modelo de negócio estruturado e pronto para ser replicado.

Entre uma das opções está a Cacau Show, uma das maiores redes de franquias do Brasil. Com mais de 3,7 mil unidades no país, a rede trabalha com quatro modelos de franquia:

Loja Águia: formato de loja convencional, com investimento inicial a partir de R$ 196 mil;

Quiosque, que demanda um aporte acima de R$ 114 mil;

Loja Smart, que custa a partir de R$ 145 mil;

Contêiner, que pode ser aberto com investimento a partir de R$ 64,9 mil.

Se você quiser investir o prêmio da Mega da Virada no modelo de contêiner, será possível adquirir mais de 7.700 unidades.

Veja a seguir outras redes de franquias para investir em 2023 com o prêmio de R$ 500 milhões da Mega da Virada:

1. Ragazzo

O Ragazzo, marca de coxinhas do Grupo Habib’s, cobra cerca de R$ 3 milhões para novos franqueados que queiram abrir restaurantes grandes de rua.

2. Red Fitness

A rede de academias fundada em 2013 oferece, além das modalidades triviais, a micro gym Red Burn - modelo patenteado de treino, o investimento inicial é a partir de R$ 3,1 milhões. O faturamento médio mensal é de R$ 322 mil.

3. Mc Donald's

No segmento de alimentação, ele poderia ser um franqueado do Mc Donald's no Brasil. A rede cobra a partir de R$ 2,6 milhões para abrir um restaurante.

4. Luminova

A rede de escolas é voltada para os públicos das classes B e C, que representam um contingente de cerca de 42 milhões de crianças e jovens em idade escolar. Atualmente, a franqueadora conta com oito escolas em funcionamento, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Norte, Ceará e Manaus. O investimento inicial é a partir de R$ 2 milhões, com um faturamento médio mensal de R$ 800 mil e prazo de retorno de quatro anos.

Como apostar na Mega da Virada

A Caixa encerra neste sábado, 31, dia do sorteio, as vendas exclusivas para Mega da Virada. O prêmio especial não acumula e se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, ele será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2022 nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena da Virada

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Quais são os números mais sorteados na Mega da Virada

Ao longo dos treze concursos especiais realizados até agora, o número 10 foi o mais sorteado, aparecendo quatro vezes, sendo seguido por 03, 05, 20 e 36, que foram sorteados três vezes cada um. Confira aqui as dezenas sorteadas desde 2009.

Valores para jogar na Mega-Sena da Virada

6 números: R$ 4,50

7 números: R$ 31,50

8 números: R$ 126,00

9 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

Como fazer um bolão da Mega-Sena da Virada

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. Nos casos de mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

