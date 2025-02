Ele saiu de São Paulo e criou um negócio milionário no interior do Maranhão

No interior do Brasil, conseguir atendimento médico especializado pode ser um desafio. Muitas cidades dependem de deslocamentos longos para exames complexos, e a oferta de serviços radiológicos é limitada. Foi nesse cenário que a Medical Balsas, fundada em 2022, mudou o acesso à saúde no sul do Maranhão.

A clínica rapidamente se tornou o maior parque radiológico da região, oferecendo exames como ressonância magnética, tomografia, mamografia e ultrassonografia. No segundo ano de operação, a empresa faturou R$ 3,3 milhões, um salto de 39.614,85% em relação ao ano anterior. O resultado garantiu à empresa o 3º lugar na categoria Novatas do ranking EXAME Negócios em Expansão 2024.

Agora, com a expansão da clínica e novos serviços, a empresa espera faturar R$ 11,9 milhões em 2025 e dar o próximo passo: a construção de um hospital próprio. “Não queremos apenas crescer, queremos transformar a saúde na região”, afirma Fernando Xavier, médico radiologista e um dos fundadores da empresa.

Primeiros exames

A Medical Balsas nasceu da percepção de uma necessidade urgente. O cofundador Fernando Xavier, que atuava como radiologista em São Paulo, conhecia bem a realidade do setor de saúde e viu no interior do Maranhão uma oportunidade de mudar o jogo.

A cidade de Balsas crescia rapidamente com o agronegócio, mas a infraestrutura médica não acompanhava essa evolução. Pacientes precisavam viajar centenas de quilômetros para realizar exames, e a oferta de serviços de diagnóstico era limitada. “Eu ia para Balsas com frequência porque minha esposa é de lá, e sempre vi a cidade crescer enquanto a saúde continuava estagnada”, conta Borges.

A ideia de abrir a clínica foi amadurecendo até que, em 2020, com os sócios Andréa Toniazzo, Jonathan Raposo e Thynara Ferreira, a Medical Balsas saiu do papel. O projeto começou em meio à pandemia, com dificuldades para aquisição de equipamentos e estruturação do atendimento. Mas a demanda por exames logo provou que a aposta estava certa.

Novos serviços

Em pouco tempo, a clínica se consolidou como referência no Maranhão. Hoje, a Medical Balsas atende 17 municípios, incluindo cidades vizinhas no Piauí e no Pará. O modelo de negócios combina atendimento particular e parcerias com o setor público, permitindo que diferentes perfis de pacientes tenham acesso aos exames.

A empresa também aposta em um modelo de expansão via parcerias. Clínicas menores da região procuram a Medical Balsas para terceirizar serviços de diagnóstico, e a empresa fornece equipamentos, laudos e expertise técnica. Isso permitiu que a marca se expandisse sem a necessidade de abrir novas unidades próprias.

Depois de quebrar, ele pivotou o negócio e deve faturar R$ 80 milhões em 2025

Com a nova fase de expansão, a Medical Balsas quer consolidar um ecossistema completo de saúde, oferecendo tratamentos que antes eram inviáveis na região. O hospital, que está em fase de planejamento, será integrado à clínica e contará com serviços como oncologia, hemodiálise e medicina hiperbárica.

A previsão é de que, em maio de 2025, o primeiro serviço de oncologia seja inaugurado, seguindo o modelo de atendimento do Sírio-Libanês, um dos maiores hospitais do Brasil. Paralelamente, a empresa deve ampliar sua equipe, chegando a 60 funcionários e mais de 25 médicos especializados.

“Nossa missão sempre foi garantir que as pessoas tivessem acesso a exames e tratamentos de qualidade sem precisar sair da região. Agora, estamos prontos para dar o próximo passo e levar a saúde do interior a um novo nível”, diz Borges.

