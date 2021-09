McDonald's tira aromatizantes artificiais e corantes do McLanche Feliz

Um McLanche Feliz mais saudável é possível? A Arcos Dorados, responsável pela operação da marca McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, prova que sim ao anunciar a substituição total de corantes e aromatizantes artificiais por alternativas de origem natural. A novidade surge após uma pesquisa realizada no último ano apontar que 45% dos pais entrevistados gostariam de oferecer a seus filhos refeições sem esses ingredientes.

“Esse movimento chega para responder a um desejo de nosso consumidor. Estamos ouvindo os clientes o tempo todo e identificamos que o uso de corantes e aromatizantes naturais em nossos produtos é algo importante. Com isso em mente, trabalhamos com nossos fornecedores e equipe de qualidade para que os produtos do McLanche Feliz contassem com nova fórmula”, diz Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Segundo o executivo, as alterações somam-se ao trabalho que a Arcos Dourados vem realizando, desde 2011, para proporcionar refeições preparadas com ingredientes de qualidade e que atendam as demandas dos pais, ao mesmo tempo que ofereceram combinações variadas para as crianças.

Em 2011, o McLanche Feliz passou a contar com as Mcfritas Kids, já em 2013 a marca eliminou a comunicação com refrigerantes. Em 2014 o Danoninho chegou como opções de sobremesa e no ano seguinte os tomatinhos foram incorporados as opções de acompanhamento.

Atualmente a marca oferece combinações com menos de 600 calorias, fruto da reformulação apresentada em 2019 as combinações atendem aos Critérios Nutricionais Globais do McDonald's, endossados pela Sociedade Interamericana de Cardiologia, a Associação Brasileira de Nutrição, a Fundação Cardiológica de Argentina e a Sociedade Peruana de Nutrição.

No ano passado, a empresa anunciou que completou a substituição de corantes e aromatizantes artificiais em 14 ingredientes. O processo levou mais de dois anos e contou com a colaboração de 90 fornecedores em toda a América Latina, sendo 15 deles no Brasil.