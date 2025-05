McDonald’s mantém liderança em fast food, mas Burger King e Cabana Burger ganham força no Brasil

O McDonald’s segue como a marca de fast food mais consumida no Brasil, alcançando 76,4 milhões de pontos de contato na métrica CRP (Consumer Reach Points), que combina o número de lares que consomem a marca e a frequência do consumo.

Logo atrás aparecem Burger King (68,5 milhões de CRP), Pizza Hut (26,3 milhões), Habib’s (19,8 milhões) e Giraffas (16,5 milhões).

Segundo a Worldpanel, o McDonald’s ampliou sua presença em diversos canais de venda — consumo no ponto de venda (PDV), e-commerce e drive-thru —, registrando crescimento em todos eles.

Burger King e Cabana Burger crescem

Cabana Burger cresceu no último ano (divulgação/Divulgação)

Apesar da liderança do McDonald’s, outras marcas apresentam crescimento expressivo.

O Burger King conquistou mais de 5 milhões de novos clientes entre 2023 e 2024, impulsionado pelo aumento do público jovem (11 a 29 anos) nas lojas físicas e pela expansão do público acima de 50 anos no ambiente digital, segundo David Fiss, diretor de Novos Negócios da Worldpanel.

A rede Cabana Burger teve o maior crescimento em penetração, com um aumento de 87,5% no período, principalmente entre consumidores das classes A e B e na faixa etária de 40 a 49 anos. Também cresceram significativamente a China in Box e a Pizza Hut, com ganhos de 1,2 milhão e 890 mil novos consumidores, respectivamente.

Madero se destaca no premium

Madero tem tíquete médio por comprador 95% superior ao do McDonald’s (Madero/Divulgação)

No segmento premium, o Madero registrou crescimento de 14,3% em penetração.

A empresa possui um tíquete médio por comprador 95% superior ao do McDonald’s e aposta em aumentar o gasto por visita, oferecendo uma experiência diferenciada dentro do modelo fast food.

Mudanças nos hábitos de consumo

O consumo no ponto de venda ainda é predominante, respondendo por 49,3% das ocasiões. O e-commerce aparece em segundo lugar, com 29,2%, seguido por pedidos via telefone, com 12,4%. O drive-thru também ganha relevância, registrando aumento de 0,4 ponto percentual em penetração.

Em 2024, o setor também cresceu, com o consumo aumentando 16% e um crescimento de 0,3 ponto percentual em novos clientes.

Além disso, 62% dos brasileiros consumiram fast food pelo menos uma vez no ano. O gasto médio anual nesse segmento foi de R$ 263, com frequência média de cinco visitas por pessoa.